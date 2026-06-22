الحجار: لبنان لن يكون منصة تهدد أمن الدول العربية

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استقبل الداخلية والبلديات أحمد ، في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.وجرى خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات التي تربط بالمملكة ، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.وإذ أعرب الوزير الحجارعن تقدير لبنان للدعم الذي تقدمه العربية وللجهود التي تقودها لتعزيز أمنه واستقراره، شدد على "أهمية مواصلة التعاون والتنسيق، لا سيما بين وزارتي الداخلية في البلدين والأجهزة الأمنية التابعة لهما، في مجال مكافحة المخدرات وضبط شبكات التهريب، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بأمن لبنان والمملكة"، مؤكدا أن "لبنان لن يكون منصة لأي نشاط يهدد أمن الشقيقة".كما جدد شكره للمملكة على قرار إعادة استئناف الصادرات ، معتبرا أن "هذه الخطوة تعكس الثقة بالإجراءات التي اتخذتها وتعزز فرص النهوض الاقتصادي في لبنان".، أكد السفير الدوسري "وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان بما يحفظ أمنه واستقراره، وحرصها على تقديم الدعم للبنان وشعبه".