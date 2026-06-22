تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"مجلس الشورى" يحسم : لا شطب للودائع بقرار حكومي

Lebanon 24
22-06-2026 | 22:49
A-
A+
مجلس الشورى يحسم : لا شطب للودائع بقرار حكومي
مجلس الشورى يحسم : لا شطب للودائع بقرار حكومي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" النهار": حسم القرار الأخير الصادر عن مجلس شورى الدولة النزاع بين الدولة اللبنانية وجمعية مصارف لبنان، فرسم حدوداً واضحة في إدارة الأزمة المالية والمساس بحقوق المودعين.
Advertisement
وقد رد القرار الصادر في 21 أيار 2026 طلب الدولة اللبنانية إعادة المحاكمة في القضية المتصلة بقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 أيار 2022، وكرّس عملياً مبدأ أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية، تحت عنوان المعالجة المالية أو التفاوض مع الخارج، أن تشطب الودائع أو تلغي الديون المترتبة لمصرف لبنان تجاه المصارف من دون سند تشريعي صريح، ومن دون احترام الضمانات الدستورية المرتبطة بحق الملكية. ولم يعد الحكم مجرد رأي قضائي قابل للنقاش، بل تحول إلى قرار مبرم بعد إسقاط مجلس الشورى طلب الدولة إعادة المحاكمة، ما ثبّت الحكم السابق الصادر في 6 شباط 2024، والذي أبطل قرار مجلس الوزراء إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية اللبنانية. تعود القضية إلى قرار مجلس الوزراء رقم 3 الصادر في 20 أيار 2022، والذي نص على إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان من العملات الأجنبية تجاه المصارف، في خطوة عُدّت يومها جزءاً من مقاربة رسمية لمعالجة فجوة الخسائر في النظام المالي. إلا أن جمعية مصارف لبنان طعنت بالقرار أمام الشورى، الذي أبطله في شباط 2024. وعندما عادت الدولة اللبنانية وقدمت في 16 نيسان 2024 طلب إعادة المحاكمة وإبطال قرار الشورى، جاء القرار الجديد في 21 أيار 2026 ليضع حداً لهذا المسار، برد الطلب وتثبيت الحكم السابق. القرار يسقط إحدى أكثر الأفكار إثارة للجدل في مقاربات السلطة منذ بدء الأزمة، أي إمكان تحميل المودعين جزءاً من الخسائر عبر شطب الودائع أو اقتطاعها بقرار حكومي أو بتدبير تنظيمي. من الناحية القانونية، يكرّس القرار ثلاث خلاصات أساسية. ويؤكد محامي جمعية المصارف الدكتور أكرم عازوري أن أهمية القرار لا تنحصر في النزاع القائم، بل تمتد إلى ما هو أبعد.
أولاً: إن القرار ثبت استقلالية القضاء الإداري في مواجهة السلطة السياسية، وأكد حقه في إبطال القرارات التي تمس الملكية الفردية خارج الأطر الدستورية.
ثانياً: أن أي مسار لإعادة هيكلة الخسائر أو تنظيم القيود على الأموال لا يمكن أن يمر بقرار حكومي مبهم أو بتدبير تنظيمي، بل يحتاج إلى قانون واضح يصدر عن مجلس النواب ويحدد آليات التعويض وحدود المساس بالحقوق.
ثالثاً: فهي أن القرار يضع سابقة قضائية ثقيلة أمام أي مشروع مستقبلي قد يهدف إلى مصادرة الودائع أو إلغائها، لأن المبدأ الذي كرّسه المجلس يتصل بجوهر الحق، لا بتفصيل إجرائي عابر.
ويضيف أن "القرار يدعم أيضاً النهج القائم على وقف تمويل الدولة من مصرف لبنان، بما ينسجم مع قانون النقد والتسليف، ويساهم في إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي، باعتبار أن أي خطة نهوض لا يمكن أن تنجح إذا انطلقت من شطب حقوق المودعين بدل حمايتها".
وفي هذا السياق، يعتبر الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف أن "قرار مجلس شورى الدولة ليس تفصيلاً قانونياً، بل تذكير بأن الحقوق لا تُمحى بالقرارات الإدارية، ولا يمكن أن نقول للمودعين وللمصارف: خسرتم حقوقكم لأن الدولة ومصرف لبنان تعثّرا".
ويضيف: "يجب أن توضع خطة تعترف بالحقوق، وتصارح الناس بالإمكانات، وتوزّع المسؤوليات بعدالة، وتحافظ في الوقت نفسه على ما تبقى من قدرة القطاع المصرفي على النهوض. فالودائع لا تُسترد بالشعارات، بل بخطة واضحة تحدد المسؤوليات وتحمل كل جهة ما يترتب عليها".  
مواضيع ذات صلة
بعد غياب 8 أعوام...لا كورونيا يحسم عودته إلى "لا ليغا"
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 07:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف: الدبلوماسية لا تمنع العمليات العسكرية والعمليات العسكرية لا تمنع الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 07:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال بين الرئيس بري ورئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 07:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس مجلس الشورى في البرلمان الإيراني: على الجانب الأميركي تقديم الضمانات اللازمة لمنع تجدد التوترات
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 07:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

مجلس الوزراء

الأمين العام

مصرف لبنان

اللبنانية

الدستور

القضاء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:14 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:51 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:01 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2026-06-22
Lebanon24
22:14 | 2026-06-22
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22
Lebanon24
22:51 | 2026-06-22
Lebanon24
23:01 | 2026-06-22
Lebanon24
22:58 | 2026-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24