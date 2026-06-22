"حزب الله" ومعادلة "الأمن المتبادل"

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كتب عماد مرمل في" الجمهوربة": خلال خطابه الأخير في المجلس العاشورائي، أوضح الشيخ ، أن المقبول لدى «حزب الله» هو «الأمن المتبادل وانتشار في جنوب ، وغير هذا لا يوجد». وسبق ذلك تأكيده في خطاب آخر الأربعاء الماضي، أن سقف المفاوضات مع العدو هو «الأمن المتبادل» وليس أكثر من ذلك.يعتبر بعض القريبين من الحزب، أن ما ذهب إليه الشيخ قاسم يشكل طرحاً شجاعاً لناحية دعوته العلنية والمباشرة إلى اعتماد ثنائية «الأمن المتبادل»، التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في الجنوب اللبناني وشمال الكيان، على نحو متلازم ومتوازن، الأمر الذي يكفل تحصين سلامة الأراضي من جهة وتبديد الهواجس من جهة أخرى، إذا صحّ أن مطالب محصورة في الاعتبارات الأمنية فقط. من هنا، يوحي قاسم من خلال اقتراحه، أن الأمن الحقيقي يصنعه بالدرجة الأولى القرار السياسي لدى طرفي المواجهة استناداً إلى التزامات واضحة، وإلا فإن الإسرائيلية ستبقى في وضع غير مستقر ما دامت قرى الجنوب مهددة.أما على مستوى «حزب الله» نفسه، وتعريفه لمهمته ووظيفة سلاحه في المرحلة المقبلة، فإن معادلة «الأمن المتبادل» تحمل المعاني الآتية:تكريس الدور الدفاعي المحض للسلاح في إطار حماية حصراً، وبالتالي التخلّي عن أي نزعة هجومية، وتأكيد عدم وجود إرادة لدى الحزب للمبادرة إلى شن أي هجوم عسكري على الكيان الإسرائيلي في .إنهاء البعد الإقليمي للسلاح خارج الحدود اللبنانية، بحيث تنحصر مهمته في الدفاع عنها فقط من دون تجاوزها نحو أي وظائف إقليمية..