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لبنان

مفاوضات واشنطن تنطلق اليوم وارتياح لبناني حذر لتشكيل "خلية رباعية" لضمان وقف النار والانسحاب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-06-2026 | 01:00
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مفاوضات واشنطن تنطلق اليوم وارتياح لبناني حذر لتشكيل خلية رباعية لضمان وقف النار والانسحاب
مفاوضات واشنطن تنطلق اليوم وارتياح لبناني حذر لتشكيل خلية رباعية لضمان وقف النار والانسحاب photos 0
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تنطلق اليوم في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل برعاية الولايات المتحدة الاميركية ، وتستمر حتى 25 حزيران الجاري، على أن تُعقد الاجتماعات الأمنية والسياسية بالتوازي في مقر وزارة الخارجية الأميركية.
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وعشية الاجتماعات تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون "اتصال فيديو" ضمَّ نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تناولوا فيه تثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل خلية لمراقبة وقف التصعيد.
وقال دي فانس: "تم إنشاء آلية لضبط وقف إطلاق النار في لبنان (...) وآلية لنزع سلاح "حزب الله"ومطلوب من إيران كبح جماحه».
وافادت المعلومات" أن عمل الخلية  المشتركة بين إيران وأميركا وقطر ولبنان يتمحور حول مرحلتين؛ تتركز الأولى على تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين ضبط الوضع الأمني، فيما تتناول المرحلة الأخرى استكمال الانسحاب الإسرائيلي. أما تفاصيل عملها وصلاحياتها فتناقَش في اجتماعات واشنطن خلال اليومين المقبلين".
وكشفت  مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية عن وجود ارتياح حذر لدى الرئاسة  حيال ما تم التوصل إليه حتى الآن، معتبرة" أن العبرة تبقى بالتنفيذ خصوصاً أن تجاربنا السابقة لا تشجع".
وأكدت المصادر أن الرئيس عون رحب خلال الاتصال الثلاثي بفكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي في المرحلة اللاحقة، مشددةً على أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية الجارية في واشنطن بل يتكامل معه.
وعلم أن سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حماده معوض، كثّفت تحركاتها الديبلوماسية واتصالاتها السياسية في واشنطن منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار مسعى الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيس الجمهورية جوزف عون، لضمان حضور لبنان الرسمي في أي نقاشات أو مشاورات أو تفاهمات تتصل بمستقبله أو تنعكس على أوضاعه الداخلية. 
وبحسب مصادر مطلعة، شدّدت السفيرة معوض خلال لقاءاتها مع مسؤولين أميركيين، على ضرورة أن تكون الدولة اللبنانية شريكاً أساسياً في أي مسار يتعلق بلبنان، مؤكدةً أن أي مقاربة للملفات اللبنانية تستوجب التنسيق المباشر مع الرئيس عون، واحترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني. 
وأضافت المصادر أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز مستوى التواصل والانخراط الأميركي مع الرئيس عون، بما يعكس قناعة داخل الإدارة الأميركية بأن أي ترتيبات أو تفاهمات مرتبطة بلبنان لا يمكن أن تنجح من دون شراكة مباشرة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية.
وافادت المعلومات" أن خلاصة ما جرى في سويسرا تمثّلت في تثبيت مبادرة جديدة اقترحتها قطر، تقضي بإدارة الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله، من دون إهمال الجانب الرسمي اللبناني، على أن يكون هدفها التوصل إلى هدنة ثابتة وطويلة الأمد على الحدود الجنوبية للبنان. وحصلت قطر على موافقة أميركية على الوساطة، شرط عدم إشراك أطراف أخرى، مثل فرنسا أو الأمم المتحدة. كما يُفترض أن تتطور هذه الوساطة لاحقاً من إدارة ملف الحرب مع إسرائيل إلى تأدية دور في معالجة الأزمات اللبنانية الداخلية، وسط توقعات بالتحضير لـ"الدوحة- 2" كإطار لإعادة تنظيم السلطة السياسية في لبنان.
وبحسب المعطيات، فانه مع إقرار الإدارة الأميركية بتثبيت مسار تفاوضي مع إيران، لم يعد لبنان ساحة منفصلة عن الترتيبات الإقليمية الكبرى، بل تحوّل إلى أحد مفاتيحها الأساسية. ومن هذه الزاوية تحديداً، برزت الآلية الإيرانية- الأميركية- القطرية بوصفها التعبير الأكثر وضوحاً عن التحول الجاري في إدارة الملف اللبناني.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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