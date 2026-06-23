حمادة: وقف إطلاق النار أعاد إلى لبنان بعضًا من الطمأنينة

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اعتبر النائب مروان حمادة، أن "وقف إطلاق النار أعاد إلى لبنان بعضًا من الطمأنينة وفتح الباب أمام الانسحابات وإعادة الإعمار لاحقاً"، مشيرا إلى "أن اجتماعات واشنطن تبقى هي الاجتماعات الأساسية المتعلقة بالملف اللبناني رغم كل ما قيل عن إن الملف بات في ايران وإسلام آباد وقطر".
ولفت في حديث إذاعي، إلى ان "لجنة متابعة وقف الأعمال العسكرية تعمل تحت إشراف القيادة الأميركية للشرق الأوسط وتضم لبنان واسرائيل فقط، وهي ستدرس آلية الانسحابات من لبنان والتي ستطول لأنها مرتبطة بموضوع حصر السلاح ولأن هناك نقاشًا بين الأطراف اللبنانية حول موضوع المناطق التجريبية".
ورأى حمادة أن "الانسحاب الإسرائيلي سيكون تدريجيًا على مراحل وتجريبيًا بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وتثبيت الترتيبات الأمنية على الأرض".
وأضاف: "لا أستطيع أن أقول أن الحرب انتهت ولكن أستطيع القول إن لبنان يمكن أن يتنفّس لصيف كامل ويتطلع إلى المستقبل بشيء من الإيجابية".
وعن الحديث عن مؤتمر "دوحة 2"، أشار إلى "وجود أطراف تتحدث عن تعديل اتفاق الطائف في مقابل حصر السلاح، وهذا الأمر غير وارد لدى كل الأطراف اللبنانية".