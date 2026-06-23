مكتب بهاء الحريري يحذّر من عمليات الاحتيال الإلكتروني

أعلن مكتب في بيان أنه " يتم تداول إعلان عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي يستخدم اسمه وصورته للترويج لمشروع استثماري مزعوم وتحقيق أرباح مالية. نؤكد أن هذا الإعلان مزيف بالكامل، ولا يمتّ بأي صلة لبهاء أو لأي جهة تمثله. كما أن استخدام اسمه أو صورته في هذا السياق تم من دون إذن أو تفويض".

ودعا الجميع إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذا الإعلان أو مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية عبر الروابط المرتبطة به، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على أي معلومات موثوقة. يرجى الحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل أسماء الشخصيات العامة لخداع المستخدمين.