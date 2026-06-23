تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إيران: آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ وقف الحرب في لبنان

Lebanon 24
23-06-2026 | 04:30
A-
A+
إيران: آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ وقف الحرب في لبنان
إيران: آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ وقف الحرب في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وقف الاعتداءات على لبنان يُعد جزءاً أساسياً من مذكرة التفاهم، وأن التزام الولايات المتحدة بهذا الشأن واضح، وفق تعبيرها، مضيفة أنه تم الاتفاق على آلية تضم إيران وقطر وباكستان والولايات المتحدة ولبنان لمنع التصعيد ومراقبة تنفيذ وقف الحرب في لبنان.

وأوضحت أن طهران حرة في التصرف بأموالها المجمدة التي سيُفرج عنها، مشددة على أنه لا توجد أي قيود على هذه الأموال.

وأضافت الخارجية أن التفاهم القائم يعتمد على الاحترام والالتزام بالواقع، محذرة من أن أي خطاب متعالٍ من شأنه أن يعرقل مسار الاتفاق.

وفي سياق ملفها النووي، أوضحت أن إيران لم تعقد أي لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سويسرا، ولا توجد خطط حالية لتفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، بحسب ما ورد في بيانها.

كما عبّرت عن عتبها على بعض دول المنطقة التي دعمت قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، معتبرة أن ذلك لا يخدم التهدئة.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل الإعفاءات الخاصة ببيع النفط الإيراني منذ يوم أمس، لافتة إلى أن الأوروبيين هم من همّشوا دورهم في الملف الإيراني، وإذا أرادوا استعادة تأثيرهم فعليهم تغيير نهجهم.

وبيّنت أن المحادثات في سويسرا لم تتناول الملف النووي والعقوبات بشكل تفصيلي، بل جرى التطرق إليها بصورة عامة فقط، فيما تم الاتفاق على مناقشتها لاحقاً خلال مهلة 60 يوماً من توقيع مذكرة التفاهم.

كما أشارت إلى عدم وجود أي تواصل مباشر مع الجانب الأميركي بعد الاجتماع الرباعي في سويسرا، حيث تم تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مؤكدة في الوقت نفسه تشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وأن التنسيق بشأن مضيق هرمز سيُبحث خلال زيارة قاليباف إلى مسقط.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركيّ: القيادة المركزية بدأت آلية مراقبة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو يطلق آلية لمراقبة الملاحة بالمحيطين الهندي والهادئ
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي يقرر تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات فكّ الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح خلال اليومين المقبلين
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية: تنفيذ عمليات مراقبة ومرافقة بحرية وجوية في بحر العرب
lebanon 24
Lebanon24
23/06/2026 19:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأوروبيين

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

الأوروبي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:01 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:52 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:53 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:37 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:25 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:15 | 2026-06-23
Lebanon24
12:01 | 2026-06-23
Lebanon24
12:00 | 2026-06-23
Lebanon24
11:52 | 2026-06-23
Lebanon24
11:46 | 2026-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24