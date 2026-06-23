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لبنان

بلدان ستشهد أمطاراً غزيرة وأخرى موجات حارة... ماذا كشف الأب خنيصر عن الطقس في لبنان؟

Lebanon 24
23-06-2026 | 05:07
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بلدان ستشهد أمطاراً غزيرة وأخرى موجات حارة... ماذا كشف الأب خنيصر عن الطقس في لبنان؟
بلدان ستشهد أمطاراً غزيرة وأخرى موجات حارة... ماذا كشف الأب خنيصر عن الطقس في لبنان؟ photos 0
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نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، تقريره عن الاحوال الجوّية في لبنان والمنطقة، وجاء فيه:
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تغطي الموجات المعتدلة تركيا واليونان تترافق مع امطار غزيرة بسبب المنخفضات الجوية التي تعبر جنوب شرق اوروبا، ونظراً لحركة الضغط المرتفع فوق البحر الاسود وبلغاريا ورومانيا 1014/1016hpa، تتوجّه رياح شمالية غربية نحو سواحل سوريا ولبنان وفلسطين، الأمر الذي يعطي أجواءً صيفية معتدلة نهارا وربيعية باردة ليلاً تترافق بين الحين والآخر مع ضباب على الجبال الغربية، وبسبب حركة الضغط المرتفع شمالاً لا يشعر اهل المنطقة بموجات حارة، حتى الساعة، بل بطقس ما زال خارجاً عن المألوف لشهر حزيران، على عكس ما تمر به المناطق الداخلية.
بالمقابل، سوف تتمدد الكتل المدارية اللاهبة من صحراء الجزائر والمغرب نحو فرنسا واسبانيا وبلجيكا وهولندا وبولندا وصولاً الى المانيا خلال الايام المقبلة، الامر الذي سيسبب بطقس لاهب وناري في اوروبا فتتخطى درجات الحرارة 38 لتصل الى ذروتها بين الأربعاء والسبت الى 41-43 درجة وستكون الموجة الأشد حرّا على اوروبا حتى تاريخ اليوم.
طقس لبنان ليومي الثلاثاء والاربعاء مشمس قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في معظم المناطق اللبنانية.

درجات الحرارة على الساحل: 28-29 نهاراً و 24 ليلاً، 
الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 16 ليلاً 
البقاع: 30 نهاراً و 16 ليلاً 
على الجبال 2000 متر: 20 نهاراً و 09 ليلا
الرياح:  شمالية غربية معتدلة الحرارة، سرعتها بين   15 و 25 كم في الساعة  
ارتفاع موج البحر: متر
الرطوبة: 80%
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اللبنانية

البقاع

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