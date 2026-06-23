بلدان ستشهد أمطاراً غزيرة وأخرى موجات حارة... ماذا كشف الأب خنيصر عن الطقس في لبنان؟

نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب خنيصر، تقريره عن الاحوال الجوّية في والمنطقة، وجاء فيه:

تغطي الموجات المعتدلة واليونان تترافق مع امطار غزيرة بسبب المنخفضات الجوية التي تعبر جنوب شرق ، ونظراً لحركة الضغط المرتفع فوق البحر الاسود وبلغاريا ورومانيا 1014/1016hpa، تتوجّه رياح شمالية غربية نحو سواحل ولبنان وفلسطين، الأمر الذي يعطي أجواءً صيفية معتدلة نهارا وربيعية باردة ليلاً تترافق بين الحين والآخر مع ضباب على الجبال الغربية، وبسبب حركة الضغط المرتفع شمالاً لا يشعر اهل المنطقة بموجات حارة، حتى الساعة، بل بطقس ما زال خارجاً عن المألوف لشهر حزيران، على عكس ما تمر به المناطق الداخلية.بالمقابل، سوف تتمدد الكتل المدارية اللاهبة من صحراء الجزائر والمغرب نحو واسبانيا وبلجيكا وهولندا وبولندا وصولاً الى المانيا خلال الايام المقبلة، الامر الذي سيسبب بطقس لاهب وناري في اوروبا فتتخطى درجات الحرارة 38 لتصل الى ذروتها بين الأربعاء والسبت الى 41-43 درجة وستكون الموجة الأشد حرّا على اوروبا حتى تاريخ اليوم.طقس لبنان ليومي الثلاثاء والاربعاء مشمس قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في معظم المناطق .درجات الحرارة على الساحل: 28-29 نهاراً و 24 ليلاً،الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 16 ليلاً: 30 نهاراً و 16 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 20 نهاراً و 09 ليلاالرياح: شمالية غربية معتدلة الحرارة، سرعتها بين 15 و 25 كم في الساعةارتفاع موج البحر: مترالرطوبة: 80%