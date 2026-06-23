بالصور والفيديو... إندلاع حريق كبير في الدكوانة

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إندلاع حريق كبير في الدكوانة pic.twitter.com/54hZhEu2Hh
— lebanon 24 (@Lebanon24) June 23, 2026
إندلاع حريق كبير في الدكوانة pic.twitter.com/54hZhEu2Hh
حريق كبير في الدكوانة pic.twitter.com/H7eKBvPP1B
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 23, 2026
حريق كبير في الدكوانة pic.twitter.com/H7eKBvPP1B
فيديو جديد من حريق الدكوانة pic.twitter.com/oQQYlFIulL
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 23, 2026
فيديو جديد من حريق الدكوانة pic.twitter.com/oQQYlFIulL
مشاهد لحريق الدكوانة من الجوّ pic.twitter.com/SMDXrhuex4
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 23, 2026
مشاهد لحريق الدكوانة من الجوّ pic.twitter.com/SMDXrhuex4