بالصور والفيديو... إندلاع حريق كبير في الدكوانة

اندلع حريق كبير في ، وقد شُوهِدَت سحب الدخان الأسود وهي تُغطي سماء المنطقة.

إلى ذلك، صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:

تعمل عناصر الدفاع المدني اللبناني على إخماد حريق اندلع في كابلات كهربائية ودواليب في منطقة الدكوانة.



وتشارك في عمليات الإخماد ثماني فرق من الدفاع المدني، فيما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، على أن تُستكمل المعطيات تباعاً.

إندلاع حريق كبير في الدكوانة pic.twitter.com/54hZhEu2Hh — 24 (@Lebanon24) June 23, 2026 Advertisement

حريق كبير في الدكوانة pic.twitter.com/H7eKBvPP1B — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 23, 2026

فيديو جديد من حريق الدكوانة pic.twitter.com/oQQYlFIulL — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 23, 2026