ناصر الدين: موضوع سلامة الغذاء يشكل جزءا أساسيا من عمل وزارة الصحة

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شارك العامة الدكتور ركان ناصر الدين في لقاء نظمته وزارة الزراعة بالتعاون مع ومشاركة منظمة الأغذية والزراعة في ، لمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، تحت شعار "سلامة الأغذية: من إلى الحلول، نحو غذاء سليم في كل مكان"، وذلك – الحدث، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره.وشدد ناصر الدين في كلمته على "أهمية الشراكة بين المؤسسات لتحقيق الفعالية المطلوبة في موضوع سلامة الغذاء"، وقال: "أمام الحرب والاستهداف وما تعرض له لبنان من عدوان، لا بد في حرم الجامعة اللبنانية من استذكار الشهيدين العزيزين على مدخل كلية العلوم، مدير الكلية الدكتور حسين بزي والأستاذ الدكتور مرتضى سرور".أضاف: "الجامعة اللبنانية ليست فقط جامعة لتعليم الطلاب، بل إنها تنشئ أجيالا يشكلون واجهة لبنان. وللجامعة، التي هي الجامعة الأم، دور أساسي يجب أن يتم البناء عليه في مجمل القرارات التي يتم اتخاذها وفي رسم السياسات. ان هذا الدور الأساسي والمحوري للجامعة اللبنانية لا يمكن أن يكون إلا بقيادة حكيمة ورشيدة مثل القيادة الحالية".وتابع: "ان موضوع سلامة الغذاء يشكل جزءا أساسيا من عمل ، رغم كل انشغالات الوزارة التي تتوزع بين تأمين الدواء والإستشفاء ومتابعة الجرحى والنازحين. وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على أهمية الشراكة لتقاسم المسؤوليات حيث يبرز في موضوع سلامة الغذاء دور الهيئة الوطنية".ولفت الى أن "مديرية الوقاية الصحية في العامة مولجة بمتابعة موضوع سلامة الغذاء، إلا أن الشراكة لا تنتقص من دور الوزارة عندما تصدر توصيات وإرشادات وتوجيهات يمكن الإستفادة منها". وأكد أن "التعاون يؤدي إلى نتائج إيجابية"، مشيرا إلى "التعاون الذي حصل في الفترة الأخيرة وأتاح معالجة حالات تسمّم بين بعيدا عن الابتزاز والضوضاء".