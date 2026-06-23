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لبنان

ناصر الدين: موضوع سلامة الغذاء يشكل جزءا أساسيا من عمل وزارة الصحة

Lebanon 24
23-06-2026 | 10:04
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ناصر الدين: موضوع سلامة الغذاء يشكل جزءا أساسيا من عمل وزارة الصحة
ناصر الدين: موضوع سلامة الغذاء يشكل جزءا أساسيا من عمل وزارة الصحة photos 0
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شارك وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في لقاء نظمته وزارة الزراعة بالتعاون مع الجامعة اللبنانية ومشاركة منظمة الأغذية والزراعة في لبنان، لمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، تحت شعار "سلامة الأغذية: من العلم إلى الحلول، نحو غذاء سليم في كل مكان"، وذلك في الجامعة اللبنانية – الحدث، برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وحضوره.
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وشدد ناصر الدين في كلمته على "أهمية الشراكة بين المؤسسات لتحقيق الفعالية المطلوبة في موضوع سلامة الغذاء"، وقال: "أمام الحرب والاستهداف وما تعرض له لبنان من عدوان، لا بد في حرم الجامعة اللبنانية من استذكار الشهيدين العزيزين على مدخل كلية العلوم، مدير الكلية الدكتور حسين بزي والأستاذ الدكتور مرتضى سرور".

أضاف: "الجامعة اللبنانية ليست فقط جامعة لتعليم الطلاب، بل إنها تنشئ أجيالا يشكلون واجهة لبنان. وللجامعة، التي هي الجامعة الأم، دور أساسي يجب أن يتم البناء عليه في مجمل القرارات التي يتم اتخاذها وفي رسم السياسات. ان هذا الدور الأساسي والمحوري للجامعة اللبنانية لا يمكن أن يكون إلا بقيادة حكيمة ورشيدة مثل القيادة الحالية".

وتابع: "ان موضوع سلامة الغذاء يشكل جزءا أساسيا من عمل وزارة الصحة العامة، رغم كل انشغالات الوزارة التي تتوزع بين تأمين الدواء والإستشفاء ومتابعة الجرحى والنازحين. وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على أهمية الشراكة لتقاسم المسؤوليات حيث يبرز في موضوع سلامة الغذاء دور الهيئة الوطنية".

ولفت الى أن "مديرية الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة مولجة بمتابعة موضوع سلامة الغذاء، إلا أن الشراكة لا تنتقص من دور الوزارة عندما تصدر توصيات وإرشادات وتوجيهات يمكن الإستفادة منها". وأكد أن "التعاون يؤدي إلى نتائج إيجابية"، مشيرا إلى "التعاون الذي حصل في الفترة الأخيرة وأتاح معالجة حالات تسمّم بين النازحين بعيدا عن الابتزاز والضوضاء".
 
 

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