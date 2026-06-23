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لبنان

مرقص: لبنان يثمّن الجهود الديبلوماسية التي تبذلها باكستان في سبيل خفض التوترات

Lebanon 24
23-06-2026 | 10:08
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مرقص: لبنان يثمّن الجهود الديبلوماسية التي تبذلها باكستان في سبيل خفض التوترات
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أكد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، خلال مقابلة مع قناة Geo News الباكستانية الى المحيط الهندي وكندا وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "أن لبنان يثمّن الجهود الديبلوماسية التي تبذلها باكستان في سبيل خفض التوترات وتعزيز الحوار والاستقرار في المنطقة"، مشدداً على "أن الديبلوماسية تبقى المسار الوحيد لتحقيق استقرار مستدام".
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وأشار الوزير مرقص الذي كان زاره السفير الباكستاني أمس، إلى "أن لبنان يرحّب بكل مبادرة صادقة تجمع الأطراف حول طاولة الحوار وتدفع نحو حلول سلمية"، معربا عن "تقديره للدور الذي تؤديه باكستان كجسر دبلوماسي للحوار، ولا سيما في ظل رعايتها واحدة من أبرز الوساطات الدولية، التي تضاف الى سجلّها الحافل بمبادرات الوساطة الهادفة إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والاستقرار منذ العام ١٩٧١".

وأكد وزير الإعلام "أن لبنان يعلّق آمالاً كبيرة على الجهود الديبلوماسية الصادقة الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، استناداً الى ما كان قد أكده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لجهة اعتبار المفاوضات في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، فرصة لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لاستقرار دائم".

وكشف الوزير مرقص بالأرقام حجم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ولفت إلى" أن لبنان دفع ثمناً إنسانياً باهظاً جراء الحرب، إذ تجاوز عدد الشهداء أربعة آلاف، فيما تخطى عدد الجرحى اثني عشر ألفاً، إضافة إلى نزوح نحو مليون ونصف مواطن وتدمير وإصابة آلاف المنازل وعدداً من المرافق العامة والبنى التحتية، ما يجعل إعادة الإعمار وحماية المدنيين في صدارة أولويات حكومة الرئيس نواف سلام".

وشدد الوزير مرقص على "أن أولويات لبنان تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الأسرى وتسوية النقاط العالقة وعودة النازحين وإعمار قراهم"، مؤكداً على الصداقة بين لبنان وباكستان ومرحّباً بالتعاون العسكري بين البلدين.
 
 
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