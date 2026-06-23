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لبنان

لتعزيز التكامل الاقتصادي.. إطلاق مجلس رجال الأعمال اللبناني - السوري في بيروت

Lebanon 24
23-06-2026 | 11:46
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لتعزيز التكامل الاقتصادي.. إطلاق مجلس رجال الأعمال اللبناني - السوري في بيروت
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أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق محمد شقير، الجانب اللبناني من "مجلس رجال الأعمال اللبناني - السوري"، خلال اجتماع موسع عُقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط وحشد من الفعاليات الاقتصادية.
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وأكد شقير في كلمته أن إطلاق المجلس يمثل مدخلاً لمرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة، مشيراً إلى أن الاستقرار في سوريا وإعادة بناء الدولة في لبنان يفتحان آفاقاً واعدة وفرصاً استثمارية تسهم في تعزيز النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

من جهته، اعتبر الوزير البساط أن الخطوة تؤسس لمسار جديد من التعاون استكمالاً لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا في أيار الماضي. ودعا البساط إلى تشكيل هيئة وزارية مشتركة لمأسسة العلاقات، كاشفاً عن وجود فريق عمل مصغّر برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، يتابع ملفات أساسية لتسريع التسهيلات في مجالات الجمارك، الترانزيت، فتح معابر جديدة، وقضايا التأشيرات.

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن هيئة مكتب المجلس برئاسة خليل عرب، وعضوية كوكبة من رجال الأعمال، وتعيين ألفونس ديب أميناً للسر.

بدوره، شكر خليل عرب الحاضرين على الثقة، معلناً أن المجلس بصدد إعداد ورقة عمل شاملة تحدد أولويات المرحلة المقبلة، وتُركز على الشراكة مع القطاع الخاص السوري لتفعيل حركة التبادل التجاري.
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لبنان

إقتصاد

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من جهته

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