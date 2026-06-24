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لبنان

انتقادات طالت وفيق صفا

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
24-06-2026 | 02:15
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انتقادات طالت وفيق صفا
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تتحدث أوساط سياسية وإعلامية قريبة من بيئة "حزب الله" عن حالة نقاش وانتقادات واسعة أعقبت المقابلة المتلفزة التي أجراها القيادي في "الحزب"وفيق صفا، ولا سيما في الجزء المتعلق بحديثه عن الأمين العام السابق السيد حسن نصرالله وكشفه بعض المعلومات التي اعتبرها كثيرون حساسة أو غير معتاد تناولها بهذا الشكل الإعلامي.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإن جانباً من هذه الانتقادات لم يبقَ ضمن الأحاديث المغلقة، بل جرى التعبير عنه بصورة علنية داخل "الحزب" والدوائر القريبة منه، حيث اعتبر منتقدون أن مضمون الحلقة حمل إشارات لم يكن هناك حاجة لطرحها في هذا التوقيت.
 
المصدر: لبنان 24
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