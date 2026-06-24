انتقادات طالت وفيق صفا

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تتحدث أوساط سياسية وإعلامية قريبة من بيئة " " عن حالة نقاش وانتقادات واسعة أعقبت المقابلة المتلفزة التي أجراها القيادي في "الحزب" ، ولا سيما في الجزء المتعلق بحديثه عن السابق وكشفه بعض المعلومات التي اعتبرها كثيرون حساسة أو غير معتاد تناولها بهذا الشكل الإعلامي.وبحسب مصادر مطلعة، فإن جانباً من هذه الانتقادات لم يبقَ ضمن الأحاديث المغلقة، بل جرى التعبير عنه بصورة علنية داخل "الحزب" والدوائر القريبة منه، حيث اعتبر منتقدون أن مضمون الحلقة حمل إشارات لم يكن هناك حاجة لطرحها في هذا التوقيت.