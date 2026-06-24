وزير المالية: الاستقرار الأمني مفتاح جذب الاستثمارات

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استقبل وزير المال ياسين جابر نائبة مدير العلاقات الاقتصادية في وزارة المال فاني لا بارت، في زيارة عمل هدفت إلى تعزيز التعاون المالي والتقني بين وفرنسا ومتابعة الملفات الإصلاحية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.وأكد جابر أن "الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وإعادة تنشيط الاقتصادية"، مشدداً على "ضرورة تجاوز العقبات السياسية والتقنية التي لا تزال تعترض بعض الملفات الأساسية".وأشار إلى أن "معالجة أوضاع القطاع المصرفي أولوية وطنية لما لها من انعكاسات مباشرة على النشاط الاقتصادي والاستثماري"، مؤكداً أن" استعادة الدور الطبيعي للمصارف تعد خطوة أساسية في مسار التعافي الاقتصادي والمالي".وبحث المجتمعون استراتيجية تحويل لبنان إلى ممر تجاري إقليمي والاستفادة من موقعه الجغرافي كبوابة لوجستية تربط شرق المتوسط بعمقه العربي. وفي هذا الإطار، كان عرض لعدد من مشاريع الربط مع الدول المجاورة عبر شبكات السكك الحديدية وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى خطط تطوير المعابر الحدودية والبنية التحتية اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وخفض كلفة النقل واختصار زمن الشحن وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني.تطرق البحث أيضاً إلى جهود تحديث وتعزيز الرقابة والشفافية، وتم استعراض التقدم المحقق في تفعيل أنظمة المسح الضوئي في مرفأ ، بما يضمن إخضاع الشاحنات لعمليات المسح والتدقيق، إلى جانب متابعة مشروع مركز البيانات الحديث الذي أُنشئ بدعم من مرفق تمويل لبنان (LFF) في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للإدارة العامة.ناقش الجانبان التحديات المرتبطة باستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة والحفاظ عليها، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وسبل تعزيز القدرات الإدارية والتقنية للمؤسسات العامة بما يواكب متطلبات الإصلاح والتحديث.وشدد الوزير جابر والوفد الفرنسي على أن "نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى يتطلبان توافر بيئة مستقرة وآمنة"، مؤكدين أن "الاستقرار الأمني عنصر أساسي في استعادة ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية". واعتبر الجانبان أن "الاستقرار يعدّ ركيزة لا غنى عنها لإنجاح مشاريع البنية التحتية والربط الإقليمي والتحول الرقمي، وفتح جديدة للنمو وخلق فرص العمل".في ختام اللقاء، تم تأكيد "أهمية مواصلة التعاون بين لبنان وفرنسا في المجالات المالية والاقتصادية والتقنية، بما يدعم جهود الإصلاح ويعزز فرص التعافي والنهوض الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة".