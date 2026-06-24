تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيسة الأولى لمحاكم الشمال تتفقّد فصيلة سجون طرابلس

Lebanon 24
24-06-2026 | 08:19
A-
A+
الرئيسة الأولى لمحاكم الشمال تتفقّد فصيلة سجون طرابلس
الرئيسة الأولى لمحاكم الشمال تتفقّد فصيلة سجون طرابلس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إطار متابعة أوضاع السجون والاطّلاع على حاجات النزلاء والظروف العامة داخلها، وبالتنسيق بين قوى الامن الداخلي والمرشدية العامة للسجون في لبنان، تفقّدت الرئيسة الأولى لمحاكم الشمال القاضية نضال شمس الدين، بتاريخ 23-06-2026، سجن طرابلس للذكور والإناث. وكان في استقبالها قائد سرية طرابلس الإقليمية العميد بهاء الصمد، والمساعد الثاني لقائد منطقة الشمال العقيد إبراهيم الراشد، وآمر السجن المقدّم عبد اللطيف شعار، إلى جانب عدد من الضباط المعنيين والمرشد العام للسجون في لبنان الأب جان مورا، أعضاء المرشدية العامة للسجون.
Advertisement
وشارك في الزيارة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجار، وقاضي التحقيق الأول القاضي ناجي الدحداح، وقاضي الدائرة العدلية القاضي ناظم الخوري، والقاضية لارا كوزاك، والقاضي أحمد تقي الدين.
وضمّ الوفد أيضًا محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، وقائمقام قضاء بشري ربى شفشق، وممثّل مفتي طرابلس الشيخ صفوان الشعار، وممثّل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد عبد الكريم، ورئيس الجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين الأب باسيليوس دبس، وأمينة سر لجنة التواصل للسجون المحامية برناديت ديب، والمحامون يوسف الدويهي ومي حداد وإيلي بيطار وبدوي السبع دويهي.
وخلال الزيارة، جال الحاضرون على أقسام السجن، واطّلعوا على أوضاع النزلاء وحاجاتهم.
مواضيع ذات صلة
محكمة فرنسية تدين سعد لمجرد بالسجن خمس سنوات
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط يتفقد المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ويبحث فرص الاستثمار
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الصدي من طرابلس: زيارتنا تأتي انطلاقًا من تأكيد الحكومة أهمية المدينة وكل الشمال
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحامين في طرابلس تكّرم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج
lebanon 24
Lebanon24
24/06/2026 21:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب العام

الاستئناف

الإسلام

إسلامي

الحجار

الكريم

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:44 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2026-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:44 | 2026-06-24
Lebanon24
14:03 | 2026-06-24
Lebanon24
13:50 | 2026-06-24
Lebanon24
13:27 | 2026-06-24
Lebanon24
13:00 | 2026-06-24
Lebanon24
12:51 | 2026-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24