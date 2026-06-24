الرئيسة الأولى لمحاكم الشمال تتفقّد فصيلة سجون طرابلس

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في إطار متابعة أوضاع السجون والاطّلاع على حاجات النزلاء والظروف العامة داخلها، وبالتنسيق بين قوى الامن الداخلي والمرشدية العامة للسجون في ، تفقّدت الرئيسة الأولى لمحاكم القاضية نضال شمس الدين، بتاريخ 23-06-2026، سجن للذكور والإناث. وكان في استقبالها قائد سرية طرابلس الإقليمية العميد بهاء الصمد، والمساعد الثاني لقائد منطقة الشمال العقيد إبراهيم الراشد، وآمر السجن المقدّم عبد اللطيف شعار، إلى جانب عدد من الضباط المعنيين والمرشد العام للسجون في لبنان الأب جان مورا، أعضاء المرشدية العامة للسجون.وشارك في الزيارة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي ، وقاضي التحقيق الأول القاضي ناجي الدحداح، وقاضي الدائرة العدلية القاضي ناظم الخوري، والقاضية لارا كوزاك، والقاضي أحمد تقي الدين.وضمّ الوفد أيضًا محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، وقائمقام قضاء بشري ربى شفشق، وممثّل مفتي طرابلس الشيخ صفوان الشعار، وممثّل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد عبد ، ورئيس الجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين الأب باسيليوس دبس، وأمينة سر لجنة التواصل للسجون المحامية برناديت ديب، والمحامون يوسف الدويهي ومي حداد وإيلي بيطار وبدوي السبع دويهي.وخلال الزيارة، جال الحاضرون على أقسام السجن، واطّلعوا على أوضاع النزلاء وحاجاتهم.