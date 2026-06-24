مكي شارك في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في جورجيا

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شارك لشؤون الدكتور فادي مكي بدعوة من ، في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 الذي عُقد في جورجيا لمناسبة للإدارة العامة، حيث ناقش المشاركون أبرز التوجهات العالمية في تحديث القطاع العام وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية.وشكّلت المشاركة فرصة للاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في تطوير ، لا سيّما في مجالات التحول الرقمي والابتكار الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.وعلى هامش المنتدى، عقد الوزير مكي سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من المؤسسات الجورجية، حيث التقى بمؤسسة التنمية الاقتصادية الجورجية، واطّلع على تجربتها في إنشاء آلية مؤسساتية لدعم التنمية الاقتصادية، وتحسين وصول الشركات إلى التمويل، وترجمة السياسات الحكومية إلى برامج عملية موجهة للقطاع الخاص، خصوصًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.كما عقد اجتماعًا مع الوكالة الجورجية للابتكار والتكنولوجيا (GITA) برئاسة د أفتمانديل كاسرادزه، حيث جرى استعراض تجربة جورجيا في بناء منظومة وطنية للابتكار والتكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي.وتناول دور القطاع العام في تهيئة بيئة حاضنة للابتكار عبر دعم وتمويل الشركات الناشئة، ومسرّعات الأعمال، والحوافز الضريبية، واستقطاب الكفاءات، مع إشراك القطاع الخاص والمستثمرين وخبراء الاغتراب في تقييم المشاريع وربطها بالقيمة الاقتصادية.وأكد الوزير مكي أن "هذه التجارب تكتسب أهمية خاصة للبنان في إطار برنامج إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030، لا سيّما في ما يتعلق بتعزيز الابتكار الحكومي وتبسيط الخدمات وتطوير منصات رقمية متكاملة، بما يسهم في تحسين تجربة المواطن وتعزيز الشفافية والثقة".وأشار إلى أن "هذه اللقاءات تفتح آفاقًا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود تحديث الإدارة العامة وربطها بالاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال".