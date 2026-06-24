"تشويش" في "علي الطاهر".. التلة الأخطر في الجنوب

الأنظار بأكملها اتجهت إلى مرتفعات في ، فهي الهدف الأبرز لإسرائيل حالياً كونها تعتبرُ معقلاً مهماً لـ" " عسكرياً ولوجستياً.

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في الواقع، لا يُعتبر الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر ممكناً لأي أحد، لكنّ قبيل اجتياح للبنان عام 1982، شهدت تلك التلة تمركزات لجهات مسلحة يساريَّة وفلسطينية، وفق ما يكشف أحد المقاتلين السابقين لـ" ".



ما يميز تلك المرتفعات أنها محورية ومركزية بالنسبة لمنطقة ، في حين أن امتدادها لا يقفُ عند حدود تلك المدينة بل يصلُ إلى عمق أكبر يمكن أن يمهد الطريق نحو المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي، خصوصاً أن النزول منها نحو الجرمق والنبطية وأيضاً الخردلي يُعتبر متوافراً في الأيام العادية.



هناك، وخلال السنوات الماضية، أنشأ "حزب الله" شبكة طرق في علي الطاهر، فيما تكشف معلومات "لبنان24" أن "الحزب" زرع أجهزة تشويشٍ دقيقة في المنطقة، فمن كان يصلُ إلى هناك ينقطع إرسال هاتفه، بينما الدخول في عمق المنطقة يُعتبر مستحيلاً، نظراً لوجود عناصر من "الحزب" باستمرار في نطاق المكان.



الصيادون هناك كانوا ممنوعين من الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر، ناهيك عن أنَّ تلك المنطقة تعتبر عسكرية بامتياز، وما يُكشف عنها ليس كل شيء، بينما ما هو معروف بالنسبة للذين ينشطون في "حزب الله" أن تلك المنطقة تعتبر عنواناً لشبكة أنفاق متفرعة قد يصلُ بعضها إلى مناطق بعيدة في الجنوب وحتى أبعد من ذلك.