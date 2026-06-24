تحوّلات ما بعد التفاهم الإيراني الأميركي: هكذا يقرأها "حزب الله"

كتب بيرم في" النهار":بات " " يقيم على قراءة جوهرها أن ما بعد توقيع والولايات المتحدة مذكرة التفاهم وصمودها أمام التحديات، فتح الباب أمام مرحلة مختلفة. بناء عليه، صار الحزب يرى أن هذا التطور ترك انعكاساته على الساحة حاضرا ومستقبلا، وتحديدا على وضعه ومكانته فيها، لذا لم يفاجأ بما صار يعرف بـ"المرونة الأميركية" حيال ما تعدّه مصالح حيوية لها ولحلفائها في هذه الساحة.



Advertisement يدرك الحزب أن معارضيه في قد أطلقوا العنان بعد التحولات الأخيرة، لهواجسهم ومخاوفهم أمام هذا "المسار التنازلي" الأميركي، وهي المخاوف والهواجس التي دفعت هذه الفئة إلى اتهام بـ"التنازل المفرط" في الساحة اللبنانية، وهذا ما عبّر عنه إطلاق "مركز الاتصال الرباعي" الذي كشف عنه المفاوض محمد باقر قاليباف، ومهمته العمل على ضبط الأوضاع العسكرية في الجنوب اللبناني من جهة، وتوفير ظروف للانسحاب من الجنوب من جهة أخرى.



لا ينكر الحزب أن هذا التطور وما سبقه مباشرة من تطورات دراماتيكية، انطوت على عنصر مفاجأة بثت مشاعر ارتياح عنده، بددت إلى حد بعيد مخاوف ساورته، وجعلت الأمان يعاوده.

لكن ذلك لا يعني عنده أن الأمور صارت "بردا وسلاما" على نحو يطمئن إيران ويطرد كل مخاوفها وشكوكها.

عي الحزب، بناء على معطيات ووقائع يتبلغها يوميا، أن واشنطن ترسم أسسا لواقع جديد، قوامه أن تقدم لإيران "إغراءات وتسهيلات" في مقابل أن تتنكب مهمة عنوانها العريض المعلن "ضبط الحزب" وتقييد سلاحه في مرحلة أولى، توطئة لمرحلة يقتنع فيها بأن السلاح لم يعد ذا جدوى وفائدة، واستطرادا لم يعد ممكنا إشهاره مرة أخرى، خصوصا بعدما تغيرت معادلة الداخل اللبناني التي كانت في السابق تضمن حدا مقبولا من الحماية والشرعية للسلاح.



وفي الحزب من لفته موقف أطلقه الأميركي جاي دي ، قال فيه إن على إيران ضبط تفلته في الجنوب لكي يستقيم أمر المفاوضات، ويراه إقرارا أميركيا نادرا بأن في إمكان طهران أداء هذه المهمة التي عجزت عنها محاولات متكررة سابقة، إن هي أعطيت الرخصة والاعتراف.

وفي كل الأحوال، لا يبدو أن "حزب الله" قد حسم خياراته واتخذ قراره النهائي أمام كل هذه العروض، وهو ما زال يملك وقتا إضافيا ليقلّب الأمور على جوانبها ويقرر.