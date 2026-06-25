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لبنان

في لبنان.. الـ"GPS" أحبط سرقة!

Lebanon 24
25-06-2026 | 02:51
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في لبنان.. الـGPS أحبط سرقة!
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ الآتي:

"بتاريخ 03-06-2026، وفي محلة زوق مكايل، أقدم مجهولان على سرقة سيارة نوع "كيا بيكانتو"، لون أسود، عائدة لأحد المواطنين. وقد تبيّن أنه تم العثور عليها لاحقًا في المحلة عينها، بعدما جرى تعطيلها بواسطة نظام الحماية GPS.
على الفور، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، بهدف تحديد هوية المتورّطَين وتوقيفهما.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت عناصر شعبة المعلومات من تحديد هوية أحدهما، ويدعى:
- ف. ط.  (مواليد عام 1990، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق، وموقوف سابقًا بجرم سرقة سيارات.
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة المعاملتين.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه، بالاشتراك مع شخص آخر، على سرقة السيارة المذكورة من محلة زوق مكايل، بعدما أقدم على كسر زجاجها. إلا أنها تعطّلت بعد مغادرته المكان، ولدى محاولته تشغيلها مرارًا، فشل في ذلك، فتركها وغادر برفقة شريكه.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه".
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