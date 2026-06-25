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لبنان

تدريب وحدات وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة.. دولة أوروبية ستُعزز دعمها للجيش

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-06-2026 | 08:00
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تدريب وحدات وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة.. دولة أوروبية ستُعزز دعمها للجيش
تدريب وحدات وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة.. دولة أوروبية ستُعزز دعمها للجيش photos 0
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في إطار مُساعدة الدولة اللبنانية على بسط نفوذها على كامل الأراضي، رفعت هولندا مستوى دعمها العسكري للجيش اللبناني من خلال تمويل قاعدة عسكرية جديدة وتوفير برامج تدريب متخصصة في مكافحة الإرهاب وذك في إطار مساعٍ لمساعدة بيروت لتقليص نفوذ حزب الله، بحسب تقرير نشرته صحيفة "دي تليغراف" الهولندية.
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ووفقا للتقرير، تعمل هولندا على توسيع مساعداتها العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سيطرة الدولة اللبنانية على جنوب لبنان والحد من نفوذ حزب الله.

وفي هذا السياق، زار قائد القوات المسلحة الهولندية، الجنرال أونو آيخلسهايم، بيروت هذا الأسبوع لإجراء مباحثات أمنية رفيعة المستوى مع نظيره اللبناني، العماد رودولف هيكل، بشأن توسيع إطار التعاون الدفاعي بين البلدين.

وبحسب التقرير، سيُركز الدعم الهولندي على تدريب وحدات من الجيش في مجالات إدارة أمن الحدود وعمليات إزالة الألغام. كما تشمل الشراكة تقديم دعم شامل للقوات الخاصة اللبنانية وتبادل الخبرات التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وشبكات الاتصالات والبنية التحتية الدفاعية.

وأضاف التقرير أن هولندا تعتزم أيضاً تمويل إنشاء موقع عسكري جديد بالكامل لصالح الجيش اللبناني.

وفي هذا الإطار، اعتبر قائد القوات المسلحة الهولندية أونو آيخلسهايم أن إعداد القوات النظامية اللبنانية بصورة فعالة يتطلب التزاماً طويل الأمد وشاملاً، وقال لصحيفة "دي تليغراف": "الأمر ليس بالبساطة التي توحي بالقول: أعطوهم دبابة وسيبدأون بإطلاق النار".

وأضاف: "الجيش اللبناني إذا كان يعتزم ترسيخ مكانته بوصفه الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع الوطني، فإنه يحتاج إلى دعم كبير على مستوى المعدات والتدريب والدعم المؤسسي."

وشدد آيخلسهايم على أن "إخضاع حزب الله لسيطرة الدولة يبقى شرطاً أساسياً لأي اتفاق سلام طويل الأمد وقابل للاستمرار مع إسرائيل".

وتابع: بالطبع، لا أحد يشعر بالرضا إزاء العمليات التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، أو الضربات التي تطال بيروت أحياناً، لكن هناك إدراكاً هنا بأن لدى إسرائيل مشكلة مع "حزب الله"، وأنه لا بد من التعامل معها".


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لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الذكاء الاصطناعي

الدولة اللبنانية

مكافحة الإرهاب

الجيش اللبناني

جنوب لبنان

اللبنانية

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