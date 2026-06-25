البستاني: لا يمكن بناء اقتصاد حر في ظل غياب هيئة المنافسة

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لبّى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد ، دعوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عربيد للمشاركة في اللقاء الحواري التشاركي مع جو تحت عنوان "الصناعة : تحديات الحاضر وفرص "، والذي خُصّص لبحث واقع القطاع الصناعي وآفاق تطويره في المرحلة المقبلة.وعقب اللقاء، شدّد البستاني على "أهمية استكمال البنية التشريعية والإدارية اللازمة لتعزيز الاقتصاد الحر وترسيخ قواعد المنافسة العادلة في "، مؤكداً "ضرورة الإسراع في تشكيل لقانون المنافسة الذي أقرّه المجلس النيابي عام 2020، لما لها من دور أساسي في مكافحة الاحتكار وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين".ودعا إلى "إقرار قانون عصري لحماية المستهلك"، معتبراً أن "بناء اقتصاد تنافسي ومستدام لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب القوانين والمؤسسات الرقابية الناظمة للأسواق، والتي تشكل ركائز أساسية لأي إصلاح اقتصادي جدي".وأشار إلى "أهمية إعادة تفعيل دور الملحقين الاقتصاديين في البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج، بعدما تراجع دورهم خلال السنوات الماضية"، مؤكداً أن "الاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم الدولية، من شأنها أن تساهم في دعم الصادرات اللبنانية، وايضاً إستقطاب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية".