تحذير من المناطق التجريبية شمال الليطاني… وحزب الله يوضح

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عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بحضور كامل أعضائها في ظلال ذكرى العاشر من محرم، حيث أجرت قراءة تقييمية شاملة للمستجدات المحلية والإقليمية، مستلهمة من معاني عاشوراء قيم الصمود ومواجهة الاحتلال الصهيوني الإجرامي المدعوم أميركياً وغربياً في ظل تواطؤ دولي وغياب عربي.وفي الشق السياسي والميداني، توجّهت الكتلة بأعلى درجات الشكر والامتنان للجمهورية الإسلامية ، قيادةً وشعباً وجيشاً وحرساً ثورياً، معتبرة أن موقف طهران المشرف والشجاع هو الذي فرض على المعتدي الصهيوني وحليفه الأميركي وقفاً لإطلاق النار ضد ، وصاغ معادلة إقليمية جديدة تجبر قوى الاستكبار على الإقرار بموقعيتها وفاعليتها، داعية في الوقت نفسه السلطة إلى اغتنام فرصة هذا الدعم بدل الاستمرار في نهج خاطئ يقدم تنازلات مجانية للعدو ويوسع الانقسام الداخلي.كما جددت الكتلة رفضها المطلق للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها، محذرة بشكل حازم من مخاطر أي التزامات قد تمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب السيادة اللبنانية، ولا سيما ما يُسمى "مناطق تجريبية شمال الليطاني" أو ربط الانسحاب بأي شروط، مع التأكيد على وجوب تمسك السلطة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري، وعودة النازحين، وإطلاق الأسرى، على أن يكون أي تفصيل آخر شأناً داخلياً لبنانياً بحتاً.وختمت الكتلة بيانها بالتوقف مطوّلاً وعميقاً أمام التضحيات الجسيمة التي قدمتها بيئة وعوائل والجرحى والأسرى والنازحين طوال أشهر المواجهة، حيث جددت العهد بالوفاء لهم والذود عن كرامتهم وحقوقهم وسيادة بلدهم.