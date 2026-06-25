سلام: طلبت من جميع الوزارات والإدارات مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم

Advertisement

عقد رئيس الحكومة اجتماعا تحضيريا لبحث خطوات العودة والتعافي في الجنوب، حضره كل من: ياسين جابر، والمياه الصدي، وزيرة حنين السيد، وزير الاتصالات شارل الحاج، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس محمد علي قباني، رئيس مجلس الجنوب هاشم ، رئيس الهيئة للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس المركزية في السراي الكبير زاهي شاهين.وبعد الاجتماع، صرّح الرئيس سلام:"طلبت من جميع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم.كما طلبت استكمال مسح الأضرار، والإسراع في رفع الردميات وفتح الطرقات، وإعادة وصل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، بالتوازي مع استكمال تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة.وأشرت إلى أننا سنعمل على الاستفادة من الأموال المرصودة سابقًا ضمن برنامج LEAP، إضافة إلى الاعتمادات المتوافرة لدى الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، بما يتيح إطلاق مبادرات عاجلة لدعم العودة والتعافي.أهل الجنوب لم يغادروا أرضهم بإرادتهم، ومن واجبنا أن نكون إلى جانبهم في عودتهم الكريمة. لن نترك أهلنا في الجنوب وحدهم في مواجهة آثار الحرب، وسنضع كل الإمكانات المتاحة في خدمة عودتهم وتعافي الجنوب."