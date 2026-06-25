لقاء بين وزير الاقتصاد والسفير السعودي وعرض للأوضاع العامة

بحث عامر البساط وسفير لدى ، فهد بن الدوسري، العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وشكر البساط " على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما من خلال قرار رفع الحظر عن الصادرات ، لما يشكّله من خطوة داعمة للاقتصاد الوطني وللقطاعات الإنتاجية اللبنانية".

كما تناول البحث الشؤون الاقتصادية والإجراءات المرتبطة بحركة التصدير بعد رفع الحظر، حيث تم الاتفاق على تشكيل خلية متابعة مشتركة لمعالجة أي عقبات قد تواجه المصدّرين اللبنانيين، بما يضمن سرعة الاستجابة وتسهيل انسياب الصادرات إلى الأسواق .

كذلك جرى استعراض الاتفاقيات التي تعمل الحكومتان اللبنانية والسعودية على تفعيلها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.