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لبنان

لقاء بين وزير الاقتصاد والسفير السعودي وعرض للأوضاع العامة

Lebanon 24
25-06-2026 | 12:00
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لقاء بين وزير الاقتصاد والسفير السعودي وعرض للأوضاع العامة
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بحث وزير الاقتصاد عامر البساط وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، فهد بن عبد الرحمن الدوسري، العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وشكر البساط " المملكة العربية السعودية على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما من خلال قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، لما يشكّله من خطوة داعمة للاقتصاد الوطني وللقطاعات الإنتاجية اللبنانية".

كما تناول البحث الشؤون الاقتصادية والإجراءات المرتبطة بحركة التصدير بعد رفع الحظر، حيث تم الاتفاق على تشكيل خلية متابعة مشتركة لمعالجة أي عقبات قد تواجه المصدّرين اللبنانيين، بما يضمن سرعة الاستجابة وتسهيل انسياب الصادرات إلى الأسواق السعودية.

كذلك جرى استعراض الاتفاقيات التي تعمل الحكومتان اللبنانية والسعودية على تفعيلها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

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