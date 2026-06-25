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لبنان

في هذه المنطقة...ضبط دجاج وشوكولا ومكمّلات غذائية مهرّبة

Lebanon 24
25-06-2026 | 13:35
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في هذه المنطقة...ضبط دجاج وشوكولا ومكمّلات غذائية مهرّبة
في هذه المنطقة...ضبط دجاج وشوكولا ومكمّلات غذائية مهرّبة photos 0
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 نفذت ضابطة طرابلس في مديرية الجمارك العامة لمكافحة التهريب، عدداً من العمليات النوعية تمثلت بضبط كميات كبيرة من الدجاج والألبسة وآلات الليزر والشوكولا والمكملات الغذائية والقهوة المثلّجة المهربة داخل مدينة طرابلس، شمال لبنان.

‏وجرى حجز البضائع المضبوطة واقتياد أصحابها إلى مركز جمارك طرابلس، حيث بوشر التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

‏وتأتي هذه العملية في إطار "الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية الجمارك العامة لحماية المستهلك، والحفاظ على الأمن الغذائي والصحة العامة، ومنع التهرب من الرسوم الجمركية وإهدار الأموال المستحقة لخزينة الدولة". 

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