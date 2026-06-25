في هذه المنطقة...ضبط دجاج وشوكولا ومكمّلات غذائية مهرّبة

نفذت ضابطة في لمكافحة التهريب، عدداً من العمليات النوعية تمثلت بضبط كميات كبيرة من الدجاج والألبسة وآلات الليزر والشوكولا والمكملات الغذائية والقهوة المثلّجة المهربة داخل مدينة طرابلس، .

‏وجرى حجز البضائع المضبوطة واقتياد أصحابها إلى ، حيث بوشر التحقيق مع الموقوفين تحت إشراف المختص لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

‏وتأتي هذه العملية في إطار "الجهود المتواصلة التي تبذلها العامة لحماية المستهلك، والحفاظ على الأمن الغذائي والصحة العامة، ومنع التهرب من الرسوم الجمركية وإهدار الأموال المستحقة لخزينة الدولة".