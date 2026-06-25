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لبنان

لتطوير التعاون الزراعي.. لبنان والسعودية يطلقان مساراً تنفيذياً

Lebanon 24
25-06-2026 | 13:42
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لتطوير التعاون الزراعي.. لبنان والسعودية يطلقان مساراً تنفيذياً
لتطوير التعاون الزراعي.. لبنان والسعودية يطلقان مساراً تنفيذياً photos 0
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في إطار متابعة نتائج الاتصال الهاتفي الذي جرى مؤخراً بين معالي وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، عُقد اليوم الأربعاء 25 حزيران/يونيو 2026 الاجتماع التنسيقي الأول، عبر تقنية الاتصال المرئي، بين وزارة الزراعة اللبنانية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، برئاسة مدير عام الزراعة اللبنانية المهندس لويس لحود، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة في المملكة العربية السعودية الأستاذ الدكتور سليمان الخطيب.
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وشارك في الاجتماع عن الجانب اللبناني كل من: مدير الثروة الزراعية الدكتور محمد أبو زيد، ومدير الثروة الحيوانية الدكتور إلياس إبراهيم، ورئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الزراعي المهندسة رانيا حايك، ورئيس مصلحة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي البيطري الدكتور يحيى خطار، ورئيسة مصلحة الصناعات الغذائية المهندسة مريم عيد.
كما شارك عن الجانب السعودي كل من: وكيل الوزارة للزراعة الأستاذ الدكتور سليمان الخطيب، والوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد العبداللطيف، ومدير المحاجر المهندس عبدالله المقيطيب.
واستهل الاجتماع بتبادل كلمات الترحيب، حيث أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الزراعي وتطوير الشراكة بين المؤسسات المختصة في البلدين، بما يخدم مصالح المزارعين والمنتجين ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وتناول المجتمعون أبرز الأولويات وآليات العمل للمرحلة المقبلة، حيث تم التوافق على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها:
إعداد وتحديد لائحة المنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الصناعات الغذائية والزراعية التي يمكن تبادلها بين البلدين.
دراسة وتحديث المعايير والاشتراطات الصحية والمحجرية والرقابية المعتمدة لدى الجانبين.
تبادل الروزنامة الزراعية المعتمدة في كل من لبنان والمملكة العربية السعودية.
تطوير قنوات وآليات التواصل والتنسيق الفني المباشر بين الإدارات المختصة.
كما تم الاتفاق على آلية عمل تنفيذية تشمل:
تكليف الفرق الفنية المختصة في مجالات الاستيراد والتصدير والحجر الزراعي والحجر الصحي البيطري في البلدين بعقد اجتماعات فنية متخصصة في أقرب وقت، وإعداد تقرير مشترك حول المحاور المتفق عليها، تمهيداً لإقرار خطة العمل التنفيذية خلال الاجتماع المقبل.
العمل على مشاركة لبنان في المعرض الزراعي السعودي المقرر عقده خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026، مع بحث إمكانية تنظيم لقاء لبناني – سعودي مشترك على هامش المعرض بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين.
إدراج بند تحديث مذكرة التفاهم الزراعية الموقعة بين البلدين على جدول أعمال الاجتماع المقبل، بما يواكب التطورات الحالية ويعزز أطر التعاون المشترك.
تشكيل فريق فني مشترك من الجانبين يعقد اجتماعات دورية لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك واقتراح المبادرات التي من شأنها تعزيز الشراكة الزراعية وتوسيع مجالات التعاون.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات اللبنانية – السعودية، ومواصلة العمل المشترك لترجمة التوجيهات الوزارية إلى خطوات عملية تسهم في تطوير التبادل الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الفني بين البلدين.
واتفق المشاركون على عقد الاجتماع التنسيقي المقبل بتاريخ 7 تموز/يوليو 2026 عند الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة صباحاً، لاستعراض نتائج الاجتماعات الفنية ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
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