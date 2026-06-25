تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

روايتان متناقضتان عن سحب سلاح داخل مجلس بلدية بيروت

Lebanon 24
25-06-2026 | 23:06
A-
A+
روايتان متناقضتان عن سحب سلاح داخل مجلس بلدية بيروت
روايتان متناقضتان عن سحب سلاح داخل مجلس بلدية بيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتبت" الاخبار": ليس ما يُروى عن سحب أحد أعضاء بلدية بيروت سلاحه على زميله، داخل مكتب «الريس» إبراهيم زيدان، غريباً عن بلدية العاصمة. فأعضاء المجلس لا يُفوِّتون فرصة منذ انتخابهم لـ«الحرتقة والتمريك» على بعضهم، فيما يطغى على جلساتهم الخطاب الطائفي والانقسامات الحزبية.

في ضوء ذلك، يغدو سحب السلاح والتهديد به داخل حرم البلدية أمراً طبيعياً. وكاد الأمر أن يأخذ منحى طائفياً، بعدما تداول البعض أن الإشكال حصل بين عضو المجلس المحسوب على حزب «القوات اللبنانية»، سعيد حديفة، وزميله المحسوب على «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية»، أحمد شاتيلا، ليتبيّن لاحقاً أن الحقيقة مُغايرة.

وللحقيقة داخل المجلس البلدي وجهان؛ إذ روى عضو المجلس المحسوب على التيار الوطني الحر، تيدي بطحيش، أثناء انعقاد جلسة المجلس أمس، أنه خلال انعقاد إحدى اللجان البلدية في مكتب زيدان قبل يومين، وبعد احتدام النقاش مع زميله «القواتي»، قام الأخير بتهديده، قبل أن يَشهر مُسدّساً ملتصقاً ببطنه. ويضيف أن شاتيلا تدخّل وعمد إلى نزع السلاح من حديفة لإخراج «المشط» منه، وأثناء ذلك، دخلت عضوة المجلس المحسوبة على معراب، وفاء فخري، وراحت تصرخ بغضب.

في المقابل، ينفي حديفة الذي لم ينضم إلى الجلسة أمس هذه الرواية. ولتأكيد ذلك، نشر صورة له على صفحته على «فايسبوك»، للإشارة إلى أنه خارج بيروت، مؤكداً في المنشور عدم صحة ما نقلته وسائل الإعلام بشأن سحبه للسلاح. في المقابل، انتشرت رواية أخرى تتحدّث عن أن الحاضرين كانوا يتفرّجون على المُسدّس فقط، ولم يحصل أيّ تهديد.

وبين هاتين الروايتين، انشغل المجلس أمس وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات متواصلة، في محاولة التغطية على ما حصل، من دون أن يتوقّف زيدان عند كيفية دخول المُسدّس إلى البلدية، محاولاً الضغط على أعضاء المجلس لإصدار بيان ينفي الواقعة، الأمر الذي رفضه عدد منهم، قبل أن يقول زيدان إنه سيتصرّف!

ويتردّد أن زيدان طلب من بطحيش نشر صورة تجمعه بحديفة يتحدّث فيها عن «المحبة التي تجمعهما»، ويكتب فوقها: «أوعى خيّك»، على اعتبار أن الإشكال وقع بين محسوبَين على «القوات» و«التيار». غير أن بطحيش رفض هذا الحل.

ولأن المجلس غرق في بحث الأمر، لم يناقش أعضاؤه إلّا عدداً قليلاً من البنود، ما أثار غضب عضو المجلس عماد فقيه الذي انتقد أداء المجلس، واتّهمه بالغياب عن هموم بيروت وأهلها. كما هاجم «الاتفاقات الجانبية» التي تحصل من تحت الطاولة، والتي تؤدّي إلى استثناء مناطق من الخدمات، مقابل حصول أخرى عليها.

في المقابل، علمت «الأخبار» أن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتّصل بالمعنيين داخل البلدية، مؤكداً أنه سيتابع هذه القضية. كما أرسل كتاباً رسمياً إلى محافظ بيروت، مروان عبود، للاستفسار عمّا حصل، قبل أن يتخذ أي إجراء قانوني. وفي هذا الإطار، تمّ سحب «داتا» الكاميرات الموجودة في البلدية، لمعرفة ما حصل بدقّة.

بالتوازي، هدّدت فخري برفع القضية إلى معراب، مطالبةً بإقالة حديفة، مع التهديد بتقديم استقالتها في حال لم يستقل زميلها أو تتّخذ معراب أيّ إجراء في حقّه.

يُذكر أن فخري من المُقرّبات من النائبة ستريدا جعجع، ومناوئة لحديفة البعيد عن بعض المسؤولين «القواتيين» في الأشرفية

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نحو العودة عن قرار مجلس الأمن سحب "اليونيفيل"؟
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 06:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر: ما صدر عن محافظ بيروت بحق عضو المجلس البلدي جومانا الحلبي مرفوض ومدان
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 06:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب سلاح حزب الله اولوية "ولكن كيف"؟
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 06:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
إغراق المفاوضات بتسريبات متناقضة ورفض مطالب لبنان لكسب الوقت
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 06:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

وسائل الإعلام

وزير الداخلية

التيار الوطني

اللبنانية

التيار

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:13 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:46 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:13 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:51 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:49 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-06-25
Lebanon24
22:06 | 2026-06-25
Lebanon24
22:13 | 2026-06-25
Lebanon24
22:46 | 2026-06-25
Lebanon24
23:13 | 2026-06-25
Lebanon24
23:11 | 2026-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24