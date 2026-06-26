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لبنان

حكم قضائي لصالح التيار الوطني الحر

Lebanon 24
26-06-2026 | 02:56
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حكم قضائي لصالح التيار الوطني الحر
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أفاد "التيار الوطني الحر" في بيان، بأن "القاضية المنفردة الجزائية في المتن رنا حبقا أصدرت حكماً لصالح التيار الوطني الحر ممثلا برئيسه النائب جبران باسيل في الدعوى التي أقامها على جيوفاني الرعيدي، وقضى الحكم بإدانة الرعيدي بالجنح المنصوص عليها في الجنح ٥٨٢ و٥٨٤ و٣٨٦ و٣١٧ وتغريمه 50 مليون ليرة، وكذلك بدفع 250 مليون ليرة للتيار الوطني الحر على سبيل العطل والضرر".

وأشار إلى ان "هذا الحكم في سلسلة الدعاوى على المفترين هو تأكيد جديد على أن الحقيقة ستبقى ساطعة مهما حاول البعض تشويهها بالإفتراءات والأخبار الكاذبة".

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