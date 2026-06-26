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لبنان

ستريدا جعجع: إنقاذ يكمن في تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية

Lebanon 24
26-06-2026 | 02:59
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ستريدا جعجع: إنقاذ يكمن في تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية
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 شددت النائبة ستريدا جعجع على أنّ "إنقاذ لبنان لا يكون إلا من خلال تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها على جميع الأراضي اللبنانية، بما يكرّس الاستقرار ويعيد الثقة الداخلية والخارجية بالدولة اللبنانية وقدرتها على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم".

وقالت: "الدولة في لبنان تقف اليوم أمام استحقاق وطني مصيري فإما أن تستعيد قرارها الحر وترسّخ موقعها الطبيعي كدولة سيّدة مستقلّة تمتلك وحدها حق تقرير المصير ورسم السياسات الداخلية والخارجية أو أن تستمر في سياسة المحاور البائدة التي أوصلتها إلى ما وصلنا إليه اليوم"، معتبرةً أنّ "المرحلة الراهنة تتطلّب من جميع المسؤولين اللبنانيين مقاربة الملفات الوطنية انطلاقاً من مصلحة لبنان أولاً وأخيراً، بعيداً من أي حسابات أو أجندات خارجية أدّت خلال العقود الماضية إلى إقحام البلاد في صراعات ونزاعات لم تكن تخدم تطلعات اللبنانيين ولا مصالحهم الوطنية".

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