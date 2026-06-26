كهرباء لبنان تعلن إعادة التغذية لمحطة صور

أعلنت مؤسسة " "، وعطفاً على بيانها في تاريخ 23/06/2026، وبسبب الإعتداءات المتكررة، خرجت محطة التحويل الرئيسية 220 ك.ف في صور من الخدمة بتاريخ 19/06/2026 على أثر تعطّل خط النقل زهراني- صور 220 ك.ف. في منطقة تبنا، وعليه تفيد المؤسسة بأنه وعلى أثر الجهود المتواصلة وأعمال الصيانة التي قامت بها فرق الصيانة التابعة للمؤسسة منذ ، تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية حوالي الساعة السادسة من بعد ظهر أمس الخميس".

وشددت على أنها تقوم "بكلّ ما يلزم لإتمام التصليحات الباقية على كافة شبكات التوتر العالي، والمتوسط والمنخفض في محافظتي الجنوب والنبطية وقضاء وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة"، وستفيد الأهالي بأي جديد بهذا الشأن فور توفر معطيات جديدة.