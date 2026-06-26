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لبنان

إسرائيليون يتحدثون عن لبنان.. استطلاعٌ يكشف رأيهم بـ"الحزب"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-06-2026 | 10:00
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إسرائيليون يتحدثون عن لبنان.. استطلاعٌ يكشف رأيهم بـالحزب
إسرائيليون يتحدثون عن لبنان.. استطلاعٌ يكشف رأيهم بـالحزب photos 0
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نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً، استندَ إلى نتائج استطلاع رأي أجراه "مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية"، وأظهر أنَّ غالبية الإسرائيليين يرون أن إسرائيل مطالبة باتباع سياسة أمنية صارمة في مواجهة التهديدات الإقليمية. كذلك، أعرب إسرائيليون عن عدم ثقتهم باتفاقات وقف إطلاق النار مع المنظمات التي تصنفها إسرائيل على أنها "إرهابية"، فيما عارضوا أيضاً إقامة دولة فلسطينية.
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التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ الاستطلاع أُجري بالتعاون مع شركة "لازار للأبحاث" وشمل عينة تمثيلية من السكان البالغين في إسرائيل، مشيراً إلى أنَّ 56% من الإسرائيليين يؤيدون في الاستطلاع تنفيذ عملية عسكرية ضد "حزب الله"، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مباشرة مع إيران، في حين أن أقلية فقط تعارض ذلك.

ويعكس هذا الرقم رؤية الجمهور بأن التهديد الذي يمثله "حزب الله" يتطلب معالجة حاسمة حتى وإن كان ثمنها تصعيداً إقليمياً.

كذلك، أظهر الاستطلاع أيضاً أن 79% من الإسرائيليين لا يثقون باتفاقات وقف إطلاق النار مع حركتي "حماس" و"حزب الله"، ويعتبرون أن مثل هذه الاتفاقات لا تضمن أمن إسرائيل على المدى الطويل.

وبحسب التقرير، تعكس هذه النسبة، وفق الاستطلاع، تراجعاً عميقاً في ثقة الجمهور بالآليات السياسية والدولية الهادفة إلى منع تجدد القتال.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بيّنت النتائج أن 66% من الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية، وهي نسبة بقيت شبه مستقرة منذ هجوم السابع من تشرين الأول.

وتشير النتائج إلى أن الجمهور الإسرائيلي لا يزال يعتبر الاعتبارات الأمنية عاملاً أساسياً في أي نقاش يتعلق بتسوية سياسية مستقبلية.

أيضاً، تناول الاستطلاع مستوى التأييد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وأظهر أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون الخطة، مقارنة بـ69% في العام الماضي. ورغم هذا التراجع، فإن الاستطلاع يشير إلى استمرار وجود أغلبية واضحة تؤيد التوجه السياسي الذي طُرح.

وذكر الاستطلاع أنَّ غالبية الإسرائيليين يرون ضرورة حفاظ إسرائيل على مناطق أمنية استراتيجية في ساحات أخرى أيضاً، مع تسجيل تأييد واسع لمواصلة النشاطات الأمنية ضد التهديدات الإقليمية وضمان حرية عمل إسرائيل على طول حدودها.

وفي السياق، قال رئيس "مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية" دان ديكر: "تشير نتائج الاستطلاع إلى أن الجمهور الإسرائيلي أصبح أكثر واقعية، وتأثر بشكل عميق بدروس السابع من تشرين الأول وبالواقع الأمني المستمر في المنطقة. الإسرائيليون يطالبون بأمن حقيقي وليس بوعود، ويبدون تشككاً متزايداً تجاه الترتيبات التي لا تستند إلى قدرة إسرائيل المستقلة على الدفاع عن نفسها".

وأضاف ديكر: "الرسالة الأساسية التي تكشفها نتائج الاستطلاع هي أن غالبية الجمهور الإسرائيلي تفضل الردع والسيطرة الأمنية والقدرة على العمل بشكل مستقل، بدلاً من الاعتماد على الضمانات الخارجية. كذلك، تظهر هذه المواقف في ما يتعلق بالتهديد الإيراني وحزب الله، وكذلك في ما يتعلق باتفاقات وقف إطلاق النار وقضية الدولة الفلسطينية".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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لبنان

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