إسرائيليون يتحدثون عن لبنان.. استطلاعٌ يكشف رأيهم بـالحزب

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التقرير الذي ترجمهُيقول إنَّ الاستطلاع أُجري بالتعاون مع شركة "لازار للأبحاث" وشمل عينة تمثيلية من السكان البالغين ، مشيراً إلى أنَّ 56% من الإسرائيليين يؤيدون في الاستطلاع تنفيذ عملية عسكرية ضد " "، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مباشرة مع ، في حين أن أقلية فقط تعارض ذلك.ويعكس هذا الرقم رؤية الجمهور بأن التهديد الذي يمثله "حزب الله" يتطلب معالجة حاسمة حتى وإن كان ثمنها تصعيداً إقليمياً.كذلك، أظهر الاستطلاع أيضاً أن 79% من الإسرائيليين لا يثقون باتفاقات وقف إطلاق النار مع حركتي "حماس" و"حزب الله"، ويعتبرون أن مثل هذه الاتفاقات لا تضمن أمن إسرائيل على المدى .وبحسب التقرير، تعكس هذه النسبة، وفق الاستطلاع، تراجعاً عميقاً في ثقة الجمهور بالآليات السياسية والدولية الهادفة إلى منع تجدد القتال.وفي ما يتعلق بالقضية ، بيّنت النتائج أن 66% من الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية، وهي نسبة بقيت شبه مستقرة منذ هجوم السابع من تشرين الأول.وتشير النتائج إلى أن الجمهور لا يزال يعتبر الاعتبارات الأمنية عاملاً أساسياً في أي نقاش يتعلق بتسوية سياسية مستقبلية.أيضاً، تناول الاستطلاع مستوى التأييد لخطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، وأظهر أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون الخطة، مقارنة بـ69% في العام الماضي. ورغم هذا التراجع، فإن الاستطلاع يشير إلى استمرار وجود أغلبية واضحة تؤيد التوجه السياسي الذي طُرح.وذكر الاستطلاع أنَّ غالبية الإسرائيليين يرون ضرورة حفاظ إسرائيل على مناطق أمنية استراتيجية في ساحات أخرى أيضاً، مع تسجيل تأييد واسع لمواصلة النشاطات الأمنية ضد التهديدات الإقليمية وضمان حرية عمل إسرائيل على طول حدودها.وفي السياق، قال رئيس "مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية" دان ديكر: "تشير نتائج الاستطلاع إلى أن الجمهور الإسرائيلي أصبح أكثر واقعية، وتأثر بشكل عميق بدروس السابع من تشرين الأول وبالواقع الأمني المستمر في المنطقة. الإسرائيليون يطالبون بأمن حقيقي وليس بوعود، ويبدون تشككاً متزايداً تجاه الترتيبات التي لا تستند إلى قدرة إسرائيل المستقلة على الدفاع عن نفسها".وأضاف ديكر: "الرسالة الأساسية التي تكشفها نتائج الاستطلاع هي أن غالبية الجمهور الإسرائيلي تفضل الردع والسيطرة الأمنية والقدرة على العمل بشكل مستقل، بدلاً من الاعتماد على الضمانات الخارجية. كذلك، تظهر هذه المواقف في ما يتعلق بالتهديد وحزب الله، وكذلك في ما يتعلق باتفاقات وقف إطلاق النار وقضية الدولة الفلسطينية".