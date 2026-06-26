إسرائيل تنشر فيديو: قتلنا 7 عناصر من "حزب الله"

قال الجيش الإسرائيليّ، أنّ "سلاح الجوّ هاجم بتوجيه من قوات وحدة "إيغوز"، في وقت سابق الجمعة، وقضى على سبعة عناصر من " "، كانوا ينقلون وسائل قتالية بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش في ".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "قام العناصر بنقل الوسائل القتالية إلى داخل مبنى في منطقة المنزلة، كان يُستخدم كنقطة قتال ومراقبة قوات الجيش الإسرائيلي. ومن داخل المبنى، استخدم العناصر الموقع لأغراض عسكرية واستعدوا لاستهداف قواتنا".

شاهدوا التوثيق: قضى جيش الدفاع على سبعة مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية لإزالة تهديد، بعد أن نقلوا وسائل قتالية بالقرب من قوات جيش الدفاع في جنوب



🔸هاجم سلاح الجو، بتوجيه من قوات وحدة "إيغوز"، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، وقضى على سبعة مخربين من منظمة حزب الله… pic.twitter.com/4n7aXDY1qq — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) June 26, 2026 Advertisement