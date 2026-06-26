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لبنان

إسرائيل تنشر فيديو: قتلنا 7 عناصر من "حزب الله"

Lebanon 24
26-06-2026 | 08:59
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إسرائيل تنشر فيديو: قتلنا 7 عناصر من حزب الله
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قال الجيش الإسرائيليّ، أنّ "سلاح الجوّ هاجم بتوجيه من قوات وحدة "إيغوز"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقضى على سبعة عناصر من "حزب الله"، كانوا ينقلون وسائل قتالية بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "قام العناصر بنقل الوسائل القتالية إلى داخل مبنى في منطقة المنزلة، كان يُستخدم كنقطة قتال ومراقبة قوات الجيش الإسرائيلي. ومن داخل المبنى، استخدم العناصر الموقع لأغراض عسكرية واستعدوا لاستهداف قواتنا".
 
 
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