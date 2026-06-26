إسرائيل تنشر فيديو: قتلنا 7 عناصر من "حزب الله"

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شاهدوا التوثيق: قضى جيش الدفاع على سبعة مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية لإزالة تهديد، بعد أن نقلوا وسائل قتالية بالقرب من قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان
🔸هاجم سلاح الجو، بتوجيه من قوات وحدة "إيغوز"، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، وقضى على سبعة مخربين من منظمة حزب الله… pic.twitter.com/4n7aXDY1qq
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 26, 2026
شاهدوا التوثيق: قضى جيش الدفاع على سبعة مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية لإزالة تهديد، بعد أن نقلوا وسائل قتالية بالقرب من قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان
🔸هاجم سلاح الجو، بتوجيه من قوات وحدة "إيغوز"، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، وقضى على سبعة مخربين من منظمة حزب الله… pic.twitter.com/4n7aXDY1qq