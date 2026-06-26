تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مكي من جورجيا: تعاون لتعزيز التحول الرقمي والإصلاح الإداري في لبنان

Lebanon 24
26-06-2026 | 09:30
A-
A+
مكي من جورجيا: تعاون لتعزيز التحول الرقمي والإصلاح الإداري في لبنان
مكي من جورجيا: تعاون لتعزيز التحول الرقمي والإصلاح الإداري في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 عقد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، في إطار زيارته الرسمية إلى جورجيا ومشاركته في المنتدى الدولي بمناسبة اليوم العالمي للإدارة العامة، سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى، ركّزت على الاستفادة من التجربة الجورجية في حوكمة العمل الحكومي، تطوير الخدمات العامة، والتحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار.



فقد التقى مكي نائب رئيس إدارة الحكومة الجورجية السيد زفياد باركايا، حيث اطّلع على نموذج "مركز الحكومة" (Center of Government) ودوره المحوري في دعم عمل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، من خلال تنسيق السياسات العامة، والتخطيط الاستراتيجي، ومتابعة تنفيذ الإصلاحات، وتنسيق المساعدات الدولية.
Advertisement



وتناول النقاش آليات ضمان الانسجام بين الوزارات، وتحسين جودة اتخاذ القرار الحكومي، وتنسيق أولويات الإصلاح، إضافة إلى دور إدارة الحكومة في مراقبة الأداء الحكومي ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية. كما شكّلت التجربة الجورجية نموذجًا عمليًا يمكن الاستفادة منه في لبنان، لا سيّما في مجالات تحديث الإدارة العامة، وتطوير الخدمة المدنية، وتوحيد معايير تقديم الخدمات، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.



كما عقد مكي اجتماعًا مع وزير العدل الجورجي السيد باتا ساليا وفريقه، حيث جرى استعراض دور وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها، بما في ذلك "قاعة الخدمة العامة" (Public Service Hall)، ووكالة الحوكمة الرقمية، ووكالة تطوير الخدمة العامة، والتي أسهمت بشكل أساسي في جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة وتمحورًا حول المواطن.



وتم التركيز بشكل خاص على نموذج "قاعة الخدمة العامة" الذي يجمع مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية في مكان واحد، ما يسهّل رحلة المواطن ويختصر الوقت والجهد، ويُعد من أبرز قصص النجاح في الإصلاح الإداري في جورجيا. كما تناول النقاش أهمية الاستفادة من التحديات التي واجهت هذه التجربة، لا سيّما في ما يتعلق بتنسيق المؤسسات، والجاهزية الرقمية، ودمج الخدمات، وإدارة التغيير.



وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين لبنان وجورجيا في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة والإصلاح الإداري، حيث تم الاتفاق على العمل على إعداد مذكرة تفاهم تشكّل إطارًا للتنسيق وتبادل الخبرات والتعاون المستقبلي.



وفي سياق متصل، عقد الوزير مكي اجتماعًا مع رئيس هيئة "استثمر في جورجيا"، حيث اطّلع على التجربة الجورجية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل رحلة المستثمر، من خلال اعتماد نموذج "النافذة الواحدة" وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.



وتناول البحث كيفية تنسيق عمل هيئة الاستثمار مع وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، ووزارة المالية، والوزارات القطاعية، وإدارة الحكومة، بما يضمن مواءمة سياسات جذب الاستثمار مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية. كما تم التطرق إلى دور الهيئة في مساعدة المستثمرين على تجاوز التحديات المرتبطة بالتراخيص، والبنية التحتية، والوصول إلى الأراضي، والوضوح الضريبي، والإجراءات التنظيمية.



كما جرى البحث في ربط سياسات جذب الاستثمار بإدارة الاستثمارات العامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع الوطنية ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي مستدام يتجاوز الاستثمارات الفردية.



واختُتمت اللقاءات باجتماع مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في جورجيا وأبناء الجالية اللبنانية، بدعوة من سعادة القنصل الفخري للبنان في جورجيا، السيد أنسطاس المر، حيث جرى تبادل الآراء حول فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودور الاغتراب في دعم مسار الإصلاح والتنمية في لبنان.



وأكد الوزير مكي أن هذه اللقاءات تشكّل "محطة أساسية للاستفادة من التجربة الجورجية في بناء إدارة عامة أكثر تنسيقًا وفعالية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطنين والقطاع الخاص بالدولة".
مواضيع ذات صلة
مكي عرض مع أراماس تعزيز التعاون بين وزارة التنمية والبنك الدولي لجهة برامج التطوير الإداري
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 18:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا المال والتكنولوجيا يبحثان غداً في بيروت آفاق التحول الرقمي المالي
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 18:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي عرض مع خليل تعزيز التعاون في مجالات رقمنة خدمات الجمارك
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 18:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي شارك في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 في جورجيا
lebanon 24
Lebanon24
26/06/2026 18:55:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة المالية

مجلس الوزراء

وزارة العدل

نائب رئيس

اللبنانية

المستقبل

النقاش

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2026-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:41 | 2026-06-26
Lebanon24
11:32 | 2026-06-26
Lebanon24
11:26 | 2026-06-26
Lebanon24
11:20 | 2026-06-26
Lebanon24
11:00 | 2026-06-26
Lebanon24
10:39 | 2026-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24