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لبنان

الجيش الإسرائيلي: تلة علي الطاهر تحت سيطرتنا الكاملة (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2026 | 11:26
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الجيش الإسرائيلي: تلة علي الطاهر تحت سيطرتنا الكاملة (فيديو)
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كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية عبر منصة "إكس": "رسالة من داخل نفق لحزب الله في مجدلزون إلى عناصر حزب الله في الجنوب: 

لقد تغيّرت المعادلة. تلة علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا.

تفرض قوات الجيش الإسرائيلي واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدًا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها. ولن تعود التلة قاعدة لتهديد أمن إسرائيل.

لقد قيل لعناصر حزب الله إن التلة "حصنٌ لا يُقهر". انظروا من حولكم اليوم: جنود جيش الدفاع يتحركون فوق الأنفاق التي بنيتموها، وذلك "الحصن المنيع" انهار خلال أيام".
 
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