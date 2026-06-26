الجيش الإسرائيلي: تلة علي الطاهر تحت سيطرتنا الكاملة (فيديو)

رسالة من داخل النفق الإرهابي لحزب الشيطان في #مجدل_زون إلى عناصر حزب الله في الجنوب:



🔸لقد تغيّرت المعادلة. تلة علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا.



🔸 تفرض قوات جيش الدفاع واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدًا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية… pic.twitter.com/YDXruNdpw2 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 26, 2026 Advertisement

كتبت المتحدثة باسم الجيش ، واوية عبر منصة "إكس": "رسالة من داخل نفق لحزب الله في مجدلزون إلى عناصر في الجنوب:لقد تغيّرت المعادلة. تلة التي كنتم تختبئون فيها أصبحت الكاملة لقواتنا.تفرض قوات الجيش الإسرائيلي واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدًا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها. ولن تعود التلة قاعدة لتهديد أمن .لقد قيل لعناصر حزب الله إن التلة "حصنٌ لا يُقهر". انظروا من حولكم اليوم: جنود جيش الدفاع يتحركون فوق الأنفاق التي بنيتموها، وذلك "الحصن المنيع" انهار خلال أيام".