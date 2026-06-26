سلام عن "اتفاق الإطار": هدفه تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية

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اعتبر الدكتور ان "الإطار" الذي تم التوصل اليه اليوم مع اسرائيل برعاية أميركية هدفه تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من كامل الأراضي واستعادة سيادة الدولة عليها وعودة أبنائها اليها.وقال سلام: "اما بالنسبة لما يتوجب على في هذا "الإطار"، والمتمثل ببسط سلطة عبر قواتها المسلحة على كامل أراضيها، فهو ليس سوى ما سبق ان اتفق عليه اللبنانيون في ، وهو الاتفاق الذي عاد واكد قرار رقم ١٧٠١ على ضرورة تنفيذه. كما ان "إعلان وقف العمليات العدائية" لعام ٢٠٢٤ الذي أقرّته الحكومة السابقة فإنه بدوره ينص بوضوح في مقدمته على ان القوى الشرعية وحدها مخوّلة حمل السلاح في لبنان وهو يحددها حصراً. وقد أ عاد البيان الوزاري لحكومتنا التي نالت على اساسه ثقة التأكيد على هذه الثوابت الوطنية، اضافة إلى التشديد ان الدولة وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم."وأضاف: "كل الشكر للولايات المتحدة الاميركية ولأشقائنا العرب واصدقائنا في العالم الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق."وختم سلام قائلا: "أنني أتطلع إلى الساعة المباركة، التي ستباشر فيها الانسحاب، لكي يتمكن اهلنا الأعزاء من العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم التي اضطرّوا لمغادرتها قصراً، والى إطلاق ورشة الإعمار فيها."