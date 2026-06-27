توسيع إسرائيلي لـالخط الأصفر جنوبا.. حزب الله: تلة علي الطاهر تحت سيطرتنا

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دخل تصعيد العدو في مرحلة جديدة مع ما كشف عنه مصدر لبناني من أن تل أبيب أبلغت لجنة المراقبة «الميكانيزم» بتوسيع ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» ليشمل بلدات برعشيت والمنصوري ومجدل زون، في وقت ألقت فيه مسيّرة إسرائيلية مناشير فوق بلدة المنصوري دعت السكان إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من البلدة، بالتزامن مع استمرار الجوية والتوغلات البرية وعمليات التمشيط في عدد من المناطق الجنوبية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.في المقابل، وجه «حزب الله» رسائل سياسية عبر خطاب أمينه العام نعيم ، الذي ربط أي تسوية مستقبلية بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي ، ورفض أي حديث عن تطبيع أو إنهاء حالة العداء مع ، معتبراً أن التفاهم الأميركي - شكّل«إعلاناً رسمياً بهزيمة أميركا وإسرائيل» ويفتح مرحلة جديدة في المنطقة.وشدد على أن إسرائيل موجودة في لأنها «تريد ابتلاعه واحتلاله على طريق إسرائيل الكبرى»، معتبراً أن «العدوان أخفق في تحقيق أهدافه»، وقال: «لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية، ووقف العدوان جواً وبراً وبحراً».وأكد أن «كل الحلول يجب أن يكون سقفها السيادة الكاملة والاستقلال الكامل للبنان»، مضيفاً: «لا تطبيع، ولا إلغاء لحالة العداء، ولا مكتسبات لإسرائيل، ولا حضور جزئي لها على الأراضي اللبنانية»، معتبراً أن «أي يمس بسيادة لبنان لن يمر». ودعا السلطة اللبنانية إلى «إعادة النظر في مسارها».ونفى حزب الله في بيان" مزاعم جيش بشأن سيطرة قواته على تلة علي الطاهر، مؤكداً أن التلة لا تزال تحت سيطرة مجاهديه".وقالت غرفة عمليات ، في بيان، اليوم «تنفي المقاومة الإسلاميّة نفياً قاطعاً ما نشرته جهات رسميّة تتبع لجيش العدو الإسرائيلي حول سيطرته على تلّة علي الطاهر عند الأطراف الشرقيّة لمدينة النبطية».وأضاف البيان «تؤكد غرفة عمليات المقاومة أن التلّة خالية من أي وجود لقوّات الاحتلال، وأنها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذي يبسطون سيطرتهم عليها، وهم في جهوزية كاملة للتصدي لأي محاولة تقدّم أو توغّل تنفّذها قوّات العدو».وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن في وقت سابق امس أن قواته باتت تسيطر «بشكل كامل» على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، معتبراً أن الموقع لن يعود قاعدة «لتهديد أمن إسرائيل»، وأن قواته فرضت «واقعاً أمنياً جديداً» في المنطقة الاستراتيجية.