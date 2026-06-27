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لبنان

توسيع إسرائيلي لـ"الخط الأصفر" جنوبا.. حزب الله: تلة علي الطاهر تحت سيطرتنا

Lebanon 24
27-06-2026 | 00:04
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توسيع إسرائيلي لـالخط الأصفر جنوبا.. حزب الله: تلة علي الطاهر تحت سيطرتنا
توسيع إسرائيلي لـالخط الأصفر جنوبا.. حزب الله: تلة علي الطاهر تحت سيطرتنا photos 0
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دخل تصعيد العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان مرحلة جديدة مع ما كشف عنه مصدر لبناني من أن تل أبيب أبلغت لجنة المراقبة «الميكانيزم» بتوسيع ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» ليشمل بلدات برعشيت والمنصوري ومجدل زون، في وقت ألقت فيه مسيّرة إسرائيلية مناشير فوق بلدة المنصوري دعت السكان إلى الابتعاد وعدم الاقتراب من البلدة، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية والتوغلات البرية وعمليات التمشيط في عدد من المناطق الجنوبية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
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في المقابل، وجه «حزب الله» رسائل سياسية عبر خطاب أمينه العام نعيم قاسم، الذي ربط أي تسوية مستقبلية بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ورفض أي حديث عن تطبيع أو إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، معتبراً أن التفاهم الأميركي - الإيراني شكّل«إعلاناً رسمياً بهزيمة أميركا وإسرائيل» ويفتح مرحلة جديدة في المنطقة.
وشدد على أن إسرائيل موجودة في لبنان لأنها «تريد ابتلاعه واحتلاله على طريق إسرائيل الكبرى»، معتبراً أن «العدوان أخفق في تحقيق أهدافه»، وقال: «لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية، ووقف العدوان جواً وبراً وبحراً».
وأكد أن «كل الحلول يجب أن يكون سقفها السيادة الكاملة والاستقلال الكامل للبنان»، مضيفاً: «لا تطبيع، ولا إلغاء لحالة العداء، ولا مكتسبات لإسرائيل، ولا حضور جزئي لها على الأراضي اللبنانية»، معتبراً أن «أي التزام يمس بسيادة لبنان لن يمر». ودعا السلطة اللبنانية إلى «إعادة النظر في مسارها».


حزب الله وتلة علي الطاهر
ونفى حزب الله في بيان" مزاعم جيش الاحتلال بشأن سيطرة قواته على تلة علي الطاهر، مؤكداً أن التلة لا تزال تحت سيطرة مجاهديه".
وقالت غرفة عمليات المقاومة، في بيان، اليوم «تنفي المقاومة الإسلاميّة نفياً قاطعاً ما نشرته جهات رسميّة تتبع لجيش العدو الإسرائيلي حول سيطرته على تلّة علي الطاهر عند الأطراف الشرقيّة لمدينة النبطية».
وأضاف البيان «تؤكد غرفة عمليات المقاومة أن التلّة خالية من أي وجود لقوّات الاحتلال، وأنها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذي يبسطون سيطرتهم عليها، وهم في جهوزية كاملة للتصدي لأي محاولة تقدّم أو توغّل تنفّذها قوّات العدو».

وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن في وقت سابق امس أن قواته باتت تسيطر «بشكل كامل» على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، معتبراً أن الموقع لن يعود قاعدة «لتهديد أمن إسرائيل»، وأن قواته فرضت «واقعاً أمنياً جديداً» في المنطقة الاستراتيجية.
 
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