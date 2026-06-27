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لبنان

الجنوب بعد الحرب: إعادة بناء الحجر أم ترميم الإنسان؟

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
27-06-2026 | 06:00
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الجنوب بعد الحرب: إعادة بناء الحجر أم ترميم الإنسان؟
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من قلب الركام الذي بات يملأ الساحات، ومن تحت ظلال البيوت التي تآكلت جدرانها بفعل شظايا الحروب المتتالية، يبرز وجه آخر للأزمة في الجنوب، لا تقيسه عدسات الكاميرات، ولا ترصده لجان مسح الأضرار التابعة للهيئات الإغاثية.

 إنه الدمار النفسي البنيوي، والتحول البسيكولوجي الذي يصيب وعي الإنسان الجنوبي، ويعيد صياغة إدراكه لمفهوم الحياة، والموت، والاستقرار، والملكية الفردية.
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حين تتحول الأنقاض إلى جزء عضوي من المشهد اليومي المعتاد، يمر الوعي الجماعي بما يُصطلح عليه في علم النفس العيادي بـ"الاعتياد الصدمي"، أو التطبيع مع الكارثة.

إن عين الجنوبي التي ألفت رؤية جدار منهار، أو تلمّس تفاصيل غرف نوم باتت معروضة على الهواء الطلق بفعل القصف، لم تعد تُصدم بالشكل التقليدي الصاخب.

هذا التعوّد، في قراءته العلمية، ليس دليلاً على موت الإحساس أو تبلد المشاعر، بل هو بمثابة "ترسانة نفسية دفاعية"، وآلية فطرية للبقاء يطورها العقل البشري لحماية المنظومة العصبية من الانهيار التام تحت وطأة التوتر المزمن.

إنها عملية تحصين ذاتي، يتداخل فيها الفردي بالجمتعي لضمان استمرارية الوظائف الحيوية اليومية في بيئة عالية المخاطر.


إلا أن هذا التكيف القسري، برغم نجاعته المؤقتة في حماية الذات، يترك ندوباً غائرة في العقلية والوعي.

أولى هذه الندوب تتجلى في "زعزعة مفهوم الأمان الثابت". في السيكولوجيا الإنسانية، يمثل "البيت" الامتداد المادي للأمان النفسي والوجودي؛ غير أنه في إدراك أهل الجنوب، خضع هذا المفهوم لتفكيك قسري.

لم يعد هناك ما يُسمى "بناءً أبدياً" أو "استقراراً نهائياً"؛ بل أضحى كل بيت، في الوعي الباطن، بمثابة مشروع ركام مؤجل، وغدت كل لحظة هدوء مجرد فاصل زمني، أو "هدنة عابرة" بين استهدافين.


هذا التحول الإدراكي يولد نمطاً سلوكياً وحياتياً يركز على "اللحظية الراهنة" على حساب التخطيط الطويل الأمد. تصبح الاستثمارات، وبناء المشاريع، وحتى التأسيس العائلي، محكومة بـ"الهشاشة الزمنية"؛ فالمستقبل في وعيهم هو مساحة قلق محاصرة بظلال المقاتلات وصوت المدافع، مما يجعل الاستقرار حالة نفسية معلقة حتى إشعار آخر.

أما المقاربة النفسية لـ"موضوع الحرب" نفسها، فقد شهدت تحولاً جذرياً بفعل التكرار التاريخي للدمار. لم تعد الحرب في العقلية الجنوبية تُصنف كحدث استثنائي تتبعه مرحلة سلام مستدام، بل تحولت إلى "قدر حتمي" دوري يُعاد إنتاجه مع كل جيل. غدت الحرب فصلاً خامساً من فصول الطبيعة، يُستعد له بالتدابير الحمائية والصبر والتأقلم.

هذا المنظور يمنح المجتمع الجنوبي صلابة استثنائية وقدرة ديناميكية عالية على النهوض العاجل وإعادة الإعمار؛ وهي الظاهرة التي تتبدى في سرعة عودة الأهالي لتفقد أرزاقهم فور توقف القصف.

لكن هذه الصلابة الظاهرية تنطوي على كلفة نفسية باهظة؛ إنها تستهلك بانتظام الرصيد العصبي والنفسي للأفراد، وتُثبّت "القلق الوجودي المزمن" كرفيق صامت متوارث عبر الأجيال، ينتقل من الآباء إلى الأبناء عبر منظومة التربية وأنماط الحذر اليومي.

إن الدمار الكبير الذي يشهده الجنوب  لا يمكن اختزاله في البُعد العيني والمادي، بل هو عملية إعادة صياغة قاسية للهوية النفسية والاجتماعية.

إنها جغرافيا يتداخل فيها وجع الفقد البنائي بعزيمة البقاء الوجودي، حيث يتعايش الإنسان مع أنقاض بيته ومحيطه ليس لأنه نسي عمق الخسارة، بل لأن الألم أضحى البنية الهيكلية لواقعه اليومي.

إن فك الشيفرة النفسية لإنسان الجنوب يتطلب تجاوز القراءات الإحصائية للأضرار المادية، والالتفات إلى "سيكولوجيا الصمود الصامت"؛ حيث يُعاد بناء الهوية الفردية هناك لتكون قادرة على احتواء التناقض الصارخ بين الرغبة الغريزية في الحياة المستقرة، والقبول الواقعي بالعيش على خطوط النار الساخنة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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