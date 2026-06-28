شيخ العقل: البلاد مقبلة على تسوياتٍ واتفاقاتٍ نأمل أن تضعَ حدَّاً للعدوان الإسرائيلي

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رعى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، مناسبة إصدار كتاب "قطوف على درب الحياة" الصادر عن اللجنة في المجلس المذهبي لمؤلفه الشيخ نبيل رعد، بدعوة من اللجنة وبالتعاون مع الملتقى الثقافي والاجتماعي لجرد عاليه والجوار، وذلك في قاعة المحاضرات في مبنى جمعية النهضة الاجتماعية الخيرية في بلدة شانيه، بمشاركة شخصيات روحية وقضائية واجتماعية وثقافية وتربوية، ومشايخ واعضاء من المجلس المذهبي ومن مديريتي المجلس ومشيخة العقل، حيث شارك في اللقاء متحدثاً كل من العميد الدكتور محمد شيا والاديب الاستاذ سلمان زين الدين والمؤرخ الدكتور صالح زهر الدين، ورئيس اللجنة الشيخ الجردي، وأدارت رئيسة الملتقى السيدة ضياء جمال الدين ابي المنى.والقى شيخ العقل بالمناسبة كلمة الرعاية، قائلا: "مهمتَنا متشعّبة وصعبة، وجزءٌ بسيطٌ منها مواجهةُ التطاولِ والتهجُّم علينا وعلى نُخَب المجتمع التوحيدي في سياقِ مشروعٍ تخريبيٍّ هادفٍ لضرب أُسس المجتمع وتشويه صورته وتدمير تراثه، ولكنَ المهمةَ الأكثر أهميةً هي في العمل والمعالجة وليس في التلهّي بالكلام ردَّاً على المتطاولين، وما عملُنا اليومَ إلَّا نموذجٌ واضحٌ لما يجب أن نردَّ به، ونحن ندعو دائماً إلى استثمار طاقاتِنا الفكرية والاقتصادية والوقفية والاجتماعية للنهوض بالطائفة وتحصين وجودها في خضمِّ ما يواجهُنا من تحدّيات، بدءاً بالعناية بمراكز الثقافة التوحيدية التي نحاول واللجنة الدينية توسيعَها وتطويرها ومأسستها في مختلف المناطق، ومراكز الرعاية الأسرية والاجتماعية التي نسعى لتنظيمها ما استطعنا، ووضعِ برنامج عملٍ لاستثمار الأوقاف العامة التابعة لمشيخة العقل والمجلس المذهبي والإشراف على الأوقاف الخاصة العائدة للعائلات والقرى، إذ إننا مَعنيُّون بهذه وبتلك، وعلينا واجبُ المساندة، إلى غير ذلك من مجالات العمل المطلوبة والمُلحّة على أكثر من صعيد، وفي أكثرَ من موضوع. أن يَصدُرَ كتابٌ يُريحُ النفس والفكرَ في زمن النزاع والقلق في الوطن والمنطقة، ففي ذلك نفحةٌ من أمل وجزءٌ من بلسمة . وأن تُعقَدَ قِمّةٌ روحيّة طائفة الموحدين الدروز، في ظلّ ما شهدَه وما يشهدُه البلد من انقسامٍ ومواجهات، فهذا أمرٌ يدعو إلى الاطمئنان انطلاقاً من دور المرجعيات الروحية في بثّ الروح الإيجابية في البلاد، ومؤشِّرٌ على الدور الوطني الجامع الذي نعمل والقيادة السياسية في الطائفة على القيام به بعونه تعالى. وأن تستقطبَ الندواتُ الدينية التي أقمناها بمناسبة الأضحى المباركِ في أكثرَ من منطقة وعبر الأونلاين عدداً متزايداً من المهتمّين من أبنائنا المقيمين والمغتربين، فهذه مسؤوليةٌ يجبُ تحمُّلُها تجاه أهلنا، وعملٌ يجبُ دعمُه وتطويرُه لتلبية الحاجة، وتعزيز الإيمان والفضيلة في النفوس، وتثبيت الهوبة الروحية والاجتماعية للمسلمين الموحدين الدروز".وأضاف: "إن البلاد مقبلة على تسوياتٍ واتفاقاتٍ نأمل أن تضعَ حدَّاً للعدوان المتكرِّر على ، وأن تمكِّنَ من بسط سلطتها والدفاع عن أبنائها وضمان سيادة الدولة واستعادة حقوقِها، ومن استقطاب دعم الأشقّاء والأصدقاء للنهوض باقتصادها، وإذ نتمنى طيَّ صفحة البؤس والإحباط والتجاذبِ السياسيِّ وتغليب المصالح الفئوية والطائفية وتجاوز والقوانين، نطالب الدولَ الراعية لأي اتّفاق بحزم أمرِها بما يتعلَّق بضبط وتأمين انسحابِها وردعِها للكفّ عن احتلالها واعتداءاتها وإرهابِها المواطنين الآمنين".وتابع: "لبنانُ بحاجةٍ إلى الاستقرار واستعادة ثقة أبنائه والعالَم به، واللبنانيون مسؤولون أمام الوطن والتاريخ، وعليهم أن يتَّحدوا في مواجهة التحدّيات، وكما قلنا في كلمتنا في افتتاح القمة الروحية: "لا أحدٌ يرحمُنا ويحتضنُنا إذا لم نرحمْ بعضَنا بعضاً، ولا قوَّة شرقية أو غربية تحمي الوطنَ ما لم يحمِه شعبُه الواحدُ الموحَّد. علينا أن نكونَ على مستوى المسؤولية والتحدّي، نشدُّ أزر بعضِنا بعضاً، ونحتكم إلى دستور البلاد، ونُحْيي في شعبنا روحَ الصمود والثبات وصيغةَ العيش الواحد المشترَك. نحترمُ حقوقَ كلٍّ منَّا وتاريخَ وتضحياتِ جميعِ العائلات وهواجسَ أبنائها ودماءَ شهدائها. إذا قاومنا فمن أجل لبنان، وإن تحاورنا في ما بيننا فمن أجل لبنان، وإن تفاوضنا بثقةٍ فلِخلاص لبنان، ولاؤُنا يجبُ أن يكونَ للوطن، نحميه فيحمينا، وللدولة نركنُ إليها فترعى وجودَنا وتصونُ أمنَنا".