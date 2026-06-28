تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"انقلاب لحزب الله بأوامر إيرانية".. سيناريو متوقع ينشرهُ تقرير!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-06-2026 | 15:00
A-
A+
انقلاب لحزب الله بأوامر إيرانية.. سيناريو متوقع ينشرهُ تقرير!
انقلاب لحزب الله بأوامر إيرانية.. سيناريو متوقع ينشرهُ تقرير! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "arabnews" تقريراً جديداً رأى فيه أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية للتحرر من النفوذ الإيراني، خلافاً للتقديرات التي تتحدث عن أن المفاوضات الأميركية الإيرانية ستؤدي إلى تعميق سيطرة طهران على البلاد.
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أشار إلى أن عدداً من المحللين الجيوسياسيين في المشرق يعتبرون أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ستقود إلى وقوع لبنان بصورة أكبر تحت سيطرة النظام الإيراني، إلا أن كاتب التقرير يخالف هذا الرأي، معتبراً أن لبنان يمتلك فرصة فريدة للتحرر مما وصفه بـ"الاحتلال الإيراني"، وأن هذه العملية بدأت بالفعل، لافتاً إلى وجود مجموعة من العوامل التي تجعل من الصعب على طهران استعادة سيطرتها على "حزب الله".

وأوضح التقرير أن أول هذه المتغيرات يتمثل في المشهد الإقليمي، إذ إن الأراضي السورية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد كانت تشكل ممراً لوجستياً رئيسياً لنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة والذخائر من إيران إلى "حزب الله" في لبنان.

وأوضح التقرير أنه رغم نجاح الحزب في تطوير قدرات تصنيع محلية، فإنه بقي معتمداً على هذا الممر لإعادة تزويد ترسانته، فيما لعبت سوريا دوراً استراتيجياً محورياً في دعم الحزب، إلى جانب المساعدات المالية والعسكرية الإيرانية.

وذكر التقرير أن نظام الأسد أتاح أيضاً لـ"حزب الله" استخدام الأراضي السورية لتخزين الأسلحة، وتدريب المقاتلين، وتنقل القادة، وإنشاء منشآت عسكرية بالتنسيق مع "الحرس الثوري" الإيراني، فضلاً عن توفير غطاء سياسي للحزب، وهو ما يفسر مشاركة آلاف من مقاتليه في دعم النظام السوري خلال الحرب الأهلية.

ورأى التقرير أن هذه الشراكة الوثيقة انتهت اليوم، وأن "حزب الله" لم يعد يمتلك العمق الخلفي الذي كان يعتمد عليه لدعم عملياته، ولا سيما خلال المواجهات مع إسرائيل.

وفي هذا السياق، طرح التقرير تساؤلاً حول ما إذا كان أي اتفاق أميركي إيراني، حتى لو شمل لبنان، سيمنع وقوع مواجهات جديدة بين "حزب الله" وإسرائيل، مجيباً بأن اتفاق عام 2006 لم ينجح في منع اندلاع ضربات جديدة، وبالتالي لا يوجد ما يشير إلى أن أي اتفاق جديد سيحقق هذه النتيجة.

واعتبر التقرير أن التطور الآخر، وإن كان ذا طابع رمزي، يتمثل في الوضع الداخلي اللبناني، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية أعلنت، للمرة الأولى منذ عقود، خطة لنزع سلاح "حزب الله"، كما وجهت انتقادات علنية للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، وذلك بعد التغيير السياسي في سوريا، والهجمات الإسرائيلية التي قال إنها أضعفت قدرات الحزب العسكرية.

ويوم الجمعة، وقع لبنان "اتفاق إطار" مع إسرائيل، الأمر الذي اعترضه عليه "حزب الله" بقوة، واصفاً إياه بـ"الاتفاق المشؤوم".

بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بـ"الضربة الكبيرة لإيران وحزب الله"، فيما رحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتصال مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، السبت، بتوقيع لبنان هذا الاتفاق مع إسرائيل، مؤكداً وقوف أميركا إلى جانب لبنان.

وأكد التقرير أن لبنان لن يعود إلى السيطرة الإيرانية، بل يسير، وفق رؤية التقرير، في طريق التحرر منها، وأن أي اتفاق لن يغيّر هذا المسار.

وفي المقابل، شدد التقرير على أن "حزب الله" وإيران لا يزالان يمتلكان أوراق قوة، أبرزها القدرة على زعزعة الاستقرار الداخلي وإحداث الفوضى، إلا أنه اعتبر أن مثل هذا الخيار قد يقود إلى حرب أهلية.

مع ذلك، وجد التقرير أن الخيار الوحيد المتبقي أمام إيران لاستعادة نفوذها في لبنان يتمثل في إصدار أوامر لـ"حزب الله" بتنفيذ انقلاب والسيطرة على البلاد، معتبراً أن هذا الاحتمال يبقى قائماً، لكنه ستكون له تداعيات كارثية.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن السلطة الجديدة في دمشق لن تسمح بحدوث مثل هذا السيناريو، لأنه سيشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي، معتبراً أن المفاوضات الجارية مع إيران تمثل فرصة تاريخية للبنان ولكافة مكوناته، وتشكل بداية مرحلة جديدة تستدعي التفاؤل وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
هل أقرّ "اتفاق الإطار" بـ"نزع سلاح الحزب"؟ صحيفة إسرائيلية تنشر
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 03:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء قادة بارزين في "الحزب" قتلوا خلال الفترة الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 03:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي عن "مُسيرات الحزب".. اعترافات جديدة تُنشر
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 03:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في أهم يوم.. "أسوأ كوابيس" ترامب تهدد بـ"انقلاب الأمور ضده"
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 03:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-06-28
Lebanon24
16:14 | 2026-06-28
Lebanon24
16:05 | 2026-06-28
Lebanon24
16:01 | 2026-06-28
Lebanon24
16:00 | 2026-06-28
Lebanon24
15:38 | 2026-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24