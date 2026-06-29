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لبنان

بجرائم سلب ومخدّرات.. شعبة المعلومات توقف أربعة مشتبهًا فيهم في طرابلس

Lebanon 24
29-06-2026 | 03:07
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بجرائم سلب ومخدّرات.. شعبة المعلومات توقف أربعة مشتبهًا فيهم في طرابلس
بجرائم سلب ومخدّرات.. شعبة المعلومات توقف أربعة مشتبهًا فيهم في طرابلس photos 0
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة انه في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أربعة أشخاص بتنفيذ عمليّات سلب في محلّة ساحة التلّ – طرابلس، إضافةً إلى قيامهم بترويج المخدّرات وتعاطيها.
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   بنتيجة الاستقصاءات والإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة التي نفّذتها دوريّات من الشّعبة المذكورة، تمّ تحديد هويّة المشتبه بهم، وتوقيفهم بالجرم المشهود في المحلّة ذاتها، أثناء قيامهم بتعاطي المخدّرات وترويجها، وهم:

– ع. ن. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية)

– أ. ب. (مواليد عام 2002، سوري الجنسية) وهو مطلوب للقضاء بجرم محاولة قتل وسرقة وإطلاق نار.

أ. ح. (مواليد عام 1995، مكتوم القيد) وهو مطلوب للقضاء بجرم أسلحة.

– أ. غ. مواليد عام 2008، سوري الجنسية) قاصر

   بتفتيشهم، تمّ ضبط: دفتر ورق لفّ سجائر، كميّة من حشيشة الكيف، ظرف يحتوي على ٢٥٧ حبّة كبتاغون، حبوب مخدّرة مختلفة، وثلاثة هواتف خلويّة.

   بالتّحقيق معهم، بحضور مندوب من جمعيّة حماية الأحداث، لجهة استماع إفادة القاصر، اعترفوا بتعاطي المخدِّرات، وأنكروا ترويجها، في حين اعترف (ع. ن.) بأنّ (أ. ب.) هو من يقوم بتزويدهم بالمخدّرات ويبيعها لهم.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُودعوا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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