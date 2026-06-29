لجنة التنسيقِ اللُّبنانيّةِ-الفرنسيّةِ: لتأمين الإمكاناتِ اللّازمةِ للجيشِ وقوى الأمن للاضطلاعِ الكاملِ بمهامهِما السياديّة

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دعت لجنةِ التَّنسيقِ اللُّبنانيَّةِ – الفرنسيَّةِ (CCLF)، إلى "تأمينُ الإمكاناتِ اللَّازمةِ للجيشِ اللُّبنانيِّ وقوى الأمن الدّاخلي للاضطلاعِ الكاملِ بمهامِّهِما السّياديّة". وشددت على " إعطاءُ الأولويَّةِ المطلقةِ لاستعادةِ سيادةِ الدَّولةِ"، و" حصرُ حقِّ التَّفاوضِ مع إسرائيلَ، وسائرِ الدُّولِ، بالدَّولةِ اللُّبنانيَّةِ وحدَها".جاء ذلك في بيان اصدرته اللجنة في توقيت موحد في وباريس في الذِّكرى السَّنويَّةِ الثَّالثةِ لتأسيسها بما تضمه من منظّمات لبنانية. وهي التجمّع اللّبناني في (CLF)، المنتدى اللّبناني في (FLE)، مواطنون لبنانيّون حول العالم (MCLM)، Rooted، وأفق لبناني (Horizon Libanais) ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانية للّجنة، وبالتعاون مع الجامعة الثقافية في العالم – فرنسا (ULCM France). وفي ما يلي نص البيان:"بمناسبةِ الذِّكرى السَّنويَّةِ الثَّالثةِ لتأسيسِ لجنةِ التَّنسيقِ اللُّبنانيَّةِ – الفرنسيَّةِ (CCLF)، وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (ULCM-France)، نظَّمتِ اللَّجنةُ ندوةً في تناولت ثلاثةَ عناوينَ محوريَّةٍ تتصدَّرُ المشهدَ اللُّبنانيَّ. سيادةُ لبنانَ، احترامُ دستورِهِ، واعتمادُ الحيادِ الإيجابيِّ خيارًا استراتيجيًّا يُؤسِّسُ لدبلوماسيَّتِهِ.شاركَ في أعمالِ النَّدوةِ كلٌّ مِن سعادةِ سفيرِ لبنانَ في فرنسا السَّيِّدِ ربيعِ الشَّاعرِ، والنَّائبِ الفرنسيِّ السَّيِّدِ أرنو لو غال رئيسِ مجموعةِ الصَّداقةِ الفرنسيَّةِ - اللُّبنانيَّةِ في الجمعيَّةِ الوطنيَّةِ الفرنسيَّةِ، والسَّيِّدِ كونتان جونتيه مستشارِ وزيرِ أوروبا والشُّؤونِ الخارجيَّةِ الفرنسيِّ، والدكتورِ زيادِ الصَّائغِ المديرِ التنفيذيِّ لملتقى التأثير المدني. وأدارتِ الحوارَ الإعلاميَّةُ والصَّحافيَّةُ والمراسلةُ والمخرجةُ صوفيا عمارة.استُهِلَّتِ النَّدوةُ بدقيقةِ صمتٍ تكريمًا لأرواحِ الضَّحايا المدنيِّين، والجنودِ اللُّبنانيِّين، والمظلييّن الفرنسيّين، وعناصرِ قوَّاتِ الأممِ المتَّحدةِ المؤقَّتةِ في لبنانَ (اليونيفيل). ثمَّ استعرضَ منسِّقُ اللَّجنةِ أبرزَ الأنشطةِ التي نفَّذتها لجنةُ التَّنسيقِ اللُّبنانيَّةِ-الفرنسيَّةِ خلالَ الأشهرِ الاثني عشرَ الماضيةِ، قبلَ افتتاحِ النِّقاشِ حولَ محاورِ النَّدوةِ.وركَّزتِ النَّدوةُ على ثلاثةِ محاورَ رئيسيَّةٍ:١. تأمينُ الإمكاناتِ اللَّازمةِ للجيشِ اللُّبنانيِّ وقوى الأمن الدّاخلي بما يُمكِّنُهُما من الاضطلاعِ الكاملِ بمهامِّهِما السّياديّة.2. إعطاءُ الأولويَّةِ المطلقةِ لاستعادةِ سيادةِ الدَّولةِ، بما يتقدَّمُ على اعتباراتِ التَّوازناتِ الطَّائفيَّةِ.3. حصرُ حقِّ التَّفاوضِ مع إسرائيلَ، وسائرِ الدُّولِ، بالدَّولةِ اللُّبنانيَّةِ وحدَها ودعم الخطوات التي تقوم بها الدّولة اللّبنانيّة لحفظ حقوقها السّياديّة وتأمين السّلام المُستدام للبنان.في ختامِ النَّدوةِ، أعلنَ منسِّقُ اللَّجنةِ أنَّ هذه المحاورَ الثَّلاثةَ ستُشكِّلُ أولويَّةَ عملِ لجنةِ التَّنسيقِ اللُّبنانيَّةِ - الفرنسيَّةِ في حواراتِها واتِّصالاتِها مع مختلفِ الجهاتِ المعنيَّةِ في فرنسا ولبنانَ خلالَ الأشهرِ الاثني عشرَ المقبلةِ".كما أُعلِنَ في ختامِ النَّدوةِ عن إطلاقِ جائزةِ الدُّكتورةِ أملِ نادر عن صحافة دعم السّلام.'