اللبنانية الاولى زارت مؤسسة ميشال ضاهر في الفرزل: تُساهم في تشبّث الناس بأرضهم

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زارت الاولى السيدة نعمت عون مؤسسة الاجتماعية في الفرزل، "في زيارة عكست اهتمامها بدعم العمل الاجتماعي والإنمائي ودوره في تعزيز صمود المجتمعات، وسلطت الضوء على تجربة المؤسسة التي رسخت حضورها على مدى خلال الاستثمار في الإنسان وتحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة".وكان في استقبالها، رئيسة المؤسسة مرلين وفريق العمل، ممثلو الهيئات الأهلية والكشفية والشبابية، وعدد من المستفيدين الذين تمكنوا، عبر البرامج والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة، من تحقيق مسارات نجاح تجسد رسالتها في التمكين والتنمية.واستُهل الاحتفال، الذي قدّمه الإعلامي داني حداد، بعزف موسيقى الكشاف، تلاه أداء النشيد الوطني اللبناني بصوت فرقة "وتر"، في أجواء وطنية عكست قيم الانتماء والإيمان بلبنان.وفي كلمتها الترحيبية، أعربت ضاهر عن "اعتزازها باستقبال اللبنانية الأولى"، واعتبرت أن "الزيارة تشكل دعمًا معنويًا كبيرًا للمؤسسة والعاملين فيها، وحافزًا لمواصلة رسالتها في خدمة المجتمع في قضاء والبقاع، عبر برامج ومبادرات تسهم في تعزيز صمود أبناء المنطقة، وترسيخ ارتباطهم بأرضهم، وصون هويتهم وإرثهم الحضاري".وخاطبت ضاهر ، مؤكدة اننا "على في شراكة حقيقية بالرؤية والعمل، من أجل بناء دولة المؤسسات التي تصون كرامة الإنسان وتحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص"، وأعلنت "إطلاق مشروع (قيادة) تزامنًا مع زيارة السيدة الأولى، ليكون منصة متخصصة في إعداد القيادات الشابة وتنمية قدراتها، بما يعزز قيم المواطنة وروح المبادرة والمسؤولية المجتمعية".من جهتها تحدثت عون وأشادت بـ"عمل المؤسّسة، وبالدور الذي تؤدّيه في "، واعتبرت أنّ "المؤسّسة تساهم بشكلٍ كبير في تشبّث الناس بأرضهم"، ونوهت بـ"التعاون مع مؤسسات ، وخصوصاً اللبناني والدفاع المدني والكشافة، مشدّدة على "أهميّة جيلٍ قياديّ للمستقبل من خلال مبادرة قيادة التي أطلقتها المؤسسة".ثم كانت جولة في مختلف أقسام المؤسسة، اطلعت خلالها اللبنانية الأولى على البرامج التربوية والاجتماعية والإنمائية، واستمعت إلى شهادات حية من مستفيدين تمكنوا، بفضل الدعم والرعاية اللذين وفرتهما المؤسسة، من تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة.وختاما قدمت ضاهر درعًا تذكارية للبنانية الأولى، تأكيدًا على "أهمية الاستثمار في الإنسان، ولا سيما الشباب، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع أكثر صلابة وازدهارًا، وترسيخًا للدور الذي تؤديه مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية كمساحة للأمل والتنمية في البقاع ولبنان".