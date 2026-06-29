تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير خارجية سوريا في بيروت الخميس استكمالا "لمبادرة الشرع"

Lebanon 24
29-06-2026 | 22:54
A-
A+
وزير خارجية سوريا في بيروت الخميس استكمالا لمبادرة الشرع
وزير خارجية سوريا في بيروت الخميس استكمالا لمبادرة الشرع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من المقرر ان يصل الى بيروت بعد غد الخميس وزير الخارجية السوري اسعد الشبياني، حيث سيعقد اجتماعات ويقوم بزيارات تشمل الرؤساء الثلاثة، كما يزور المرجعيات الروحية، ويلتقي بكل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
Advertisement
وقال مصدر لبناني رسمي ان الشيباني سيبحث ملف السجناء، وملف الحدود المشتركة بين البلدين.
وكتبت" الشرق الاوسط": الملفت في الزيارة أن وزير الخارجية السورية سيعقد لقاءً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في أول اجتماع من هذا المستوى بين مسؤول سوري و«قيادي شيعي» لبناني منذ سقوط نظام الأسد، في خطوة تهدف إلى توسيع قنوات التواصل مع مختلف القوى اللبنانية وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
وحسب المصادر، تأتي الزيارة استكمالاً للمبادرة الإيجابية التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلته الأخيرة، وتهدف إلى تأكيد دعم دمشق للبنان ومساندته في الخروج من أزماته، وترسيخ نهج يقوم على التعاون بين الدولتين بعيداً عن سياسات المرحلة السابقة.
أما أهم الملفات التي سيناقشها المسؤول السوري في زيارته لبيروت، فهي أمن الحدود، من ذلك
تعزيز التنسيق المشترك لضبط الحدود البرية ومكافحة عمليات التهريب.
الاقتصاد والاتفاقات:
تفعيل الاتفاقيات الثنائية وفتح مسار عملي للجان المشتركة بين دمشق وبيروت.
قطاع الطاقة:
بحث سبل التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة والنقل البري.
وعلى التواصل السياسي،
ستناقش الزيارة مع كبار المسؤولين اللبنانيين تنظيم العلاقات الرسمية وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف القوى والجهات
وأشارت المصادر إلى أن الشيباني سيشدد خلال لقاءاته على ضرورة تفعيل الاتفاقات الثنائية، وفتح مسار عملي لعمل اللجان المشتركة بين البلدين.
وكان الشيباني قد قام بأول زيارة إلى لبنان في تشرين الأول الماضي.
وكتب عمر البردان في" اللواء": في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، تشكل زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت هذا الأسبوع، مناسبة للبحث في استكمال خطوات تطبيع العلاقات اللبنانية السورية وتعزيزها على مختلف الاصعدة. ولم تستبعد مصادر عربية أن يكون الوزير الشيباني يحمل معه رسالة طمأنة من الرئيس السوري أحمد الشرع، لكبار المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم الرئيس عون، بأن سورية لا يمكن أن تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، باعتبار أن ما يهمها بالدرجة الأولى، هو الحفاظ على استقرار البلدين وتقوية وتحصين علاقاتهما بشكل أساسي، بعد أجواء القلق التي أشاعها كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن أنه قد يطلب من الرئيس الشرع التدخل في لبنان لمواجهة "حزب الله" . وتكشف المصادر، أن المملكة العربية السعودية لعبت دوراً أساسياً في ما صدر من مواقف عن الرئيس السوري وعدد من مسؤوليه، بأن لا نية لدمشق بالتدخل في لبنان، باعتبار أنها لا تريد تكرار أخطاء وخطايا نظام "الأسدين" الذي أساء كثيراً إلى علاقات البلدين الشقيقين . ومن هنا كان تحرك الرياض لتأمين استمرار التواصل السوري اللبناني، لتعزيز الثقة بين بيروت ودمشق، داعية سورية إلى اتخاذ المزيد من الخطوات التي تطمئن لبنان، سياسياً وعسكرياً، في ظل أجواء القلق السائدة في بيروت، خشية حصول تدخل عسكري سوري  .
 
مواضيع ذات صلة
مستشار الشرع: "حزب الله" يتدخل في سوريا ويدعم عناصر النظام السابق
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 14:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية سوريا يزور بيروت في اليومين المقبلين وسيلتقي مع مسؤولين لبنانيين أبرزهم الرؤساء الثلاثة (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 14:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: إطلاق مبادرة التعاون الرباعي للمراقبة البحرية في المحيطين الهندي والهادئ
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 14:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العماني: أكدت في الاجتماع الخليجي الأميركي دعمنا لمبادرات السلام والتزامنا بالحوار وحرية الملاحة
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 14:55:46 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزير الخارجية

دونالد ترامب

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

السعودية

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:56 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-06-30
Lebanon24
07:37 | 2026-06-30
Lebanon24
07:33 | 2026-06-30
Lebanon24
07:30 | 2026-06-30
Lebanon24
07:18 | 2026-06-30
Lebanon24
07:15 | 2026-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24