وزير الصحة من صور: اعادة اعمار المستشفيات الحكومية والخاصة ضمن سلم الاولويات

جال ركان ناصرالدين على مستشفيات صور في إطار متابعة تداعيات الاعتداءات الأخيرة، والاطلاع على واقع المؤسسات الاستشفائية وحجم الأضرار التي لحقت بها واحتياجاتها خلال المرحلة المقبلة.

واستهل الوزير جولته في مستشفى حيرام، مثمنًا جهود جميع العاملين في المستشفى، وموجهًا الشكر لكل من دعم القطاع الصحي وسانده خلال المرحلة الماضية. وأكد "أن الخدمة الصحية هي فعل تكامل ووزارة الصحة كانت جزءًا من المشهد ، مثمنا التعاون بين الجميع، وختم أن الذي صانته الدماء سيُحفظ دائماً ولن يفرّط به بأي ترتيبات أو اتفاقيات وسيبقى وسنصنع الفخر والصمود وتحرير الجنوب".

ومن مستشفى ، أكد ناصر الدين أن الاعتداءات التي طاولت القطاع الصحي كانت ممنهجة ولكن الرسالة كانت كبيرة ان المستشفيات مستمرة في خدمة اهلنا رغم كل الظروف، وهذه هي رسالة اهل الجنوب وجبل عامل، وهذه المستشفيات هي اساس الصمود والجنوب واساس للدولة ، ويدًا بيد سنعيد إعمارها وبناءها في صور والنبطية وميس الجبل ومرجعيون وكامل الجنوب وننهض بها كما همتهم العالية التي أثبتوها خلال الحرب وكل الازمات".

ومن المستشفى اللبناني ، أكد ناصر الدين، الوقوف دائماً الى جانب المستشفيات وأن الاستحقاقات المالية المطلوبة تجري متابعتها مع لكي يحصلوا على حقوقهم، وأكّد متابعة موضوع الهبات وأن أي مشروع لإعادة الاعمار للمستشفيات الحكومية والخاصة هي ضمن سلم الاولويات، كما البنى التحية والأطقم الصحية وآليات الاسعاف والاطفاء التي تضررت اذ يجب ان يعوضوا، وسنضع كل امكانياتنا ولو كانت متواضعة تحت تصرفهم".