تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غابت الإنذارات واستمر قضم الميدان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-06-2026 | 08:30
A-
A+
غابت الإنذارات واستمر قضم الميدان
غابت الإنذارات واستمر قضم الميدان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
منذ 14 حزيران غابت إنذارات الجيش الإسرائيلي المسبقة للإخلاء في جنوب لبنان ولكن بقيت البيانات العسكرية المتلاحقة تصدر بكثافة لتملأ الفراغ الإعلامي وتؤمن الغطاء السياسي للميدان. وجاء هذا التحول الاستراتيجي في ذروة الحراك الدولي والضغوط الدبلوماسية المستمرة التي تسعى إلى تثبيت التهدئة وإيقاف الاعتداءات، مما فرض على الخطاب الإسرائيلي سلوكاً مزدوجاً للالتفاف على تلك الضغوط وتوظيف سياق التهدئة لصالح عملياته؛ فصار يتفادى الإنذار المسبق لمنع القوى الدولية من إجهاض ضرباته المباغتة، ويستعيض عن ذلك بنشر بيانات فوريّة تركز حصراً على "خروقات حزب الله" لتصوير عمليات القصف  كأنها رد فعل دفاعي مشروع وقسري.
Advertisement
وحتى الآن، ورغم توقيع "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، لا يزال المشهد الميداني محكوماً بذات الديناميكية؛ إذ تشير المعطيات الراهنة إلى أن الغارات الإسرائيلية وعمليات التمشيط البري الواسعة، إلى جانب تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي، لم تتوقف للحظة واحدة، وإن كانت تسير في بعض الفترات بوتيرة أخف نسبياً أو تخضع لإعادة تموضع تكتيكي. هذا الاستمرار لعمليات القصف والتمشيط، ولو بنسق منخفض، يؤكد أن إسرائيل انتقلت من مرحلة الصدمات العسكرية الكبرى والخطط الهجومية الواسعة، إلى مرحلة التثبيت وقضم قُدرات "حزب الله" المتبقية في "المنطقة الأمنية". فخلف وتيرة الهدوء النسبي الحذر، تواصل الآلة العسكرية الإسرائيلية عبر هذا الضغط المستمر منع أي محاولة لحزب الله لإعادة تنظيم صفوفه أو استعادة السيطرة على خطوط المواجهة الأمامية، مع الإبقاء على سماء الجنوب والبقاع والضاحية تحت رحمة التحليق الدائم كأداة للردع الفوري وجمع المعلومات الاستخباراتية على مدار الساعة.
ويكشف مضمون البيانات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي حتى نهاية حزيران، والتي اطلع عليها "لبنان٢٤" عن انتقال المواجهة إلى مربع تثبيت الأمر الواقع، لا سيما مع الإعلان الصريح عن ملامح "المنطقة الأمنية" التي تمتد بعمق يصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وتحويلها إلى مسرح لعمليات التطهير العسكري. وهو ما تجلى في الإعلانات المتكررة عن تدمير شبكات الأنفاق المعقدة والمحصنة مثل نفق مجدل زون، وتكثيف اغتيال القيادات المؤثرة، لإظهار التفوق الاستخباراتي وقدرة الردع حتى في زمن "التهدئة" المعلنة.
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
بزشكيان بعد تقارير عن استقالته: أنا مستمر في الميدان ومستعد لأي حدث
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الاسباب غابت القرارات الدولية عن "اتفاق الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى جنوباً والقصف مستمر.. هذه آخر مستجدات الميدان
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قصفٌ مستمر جنوباً.. بلدات تحت النار وهذه آخر أخبار الميدان
lebanon 24
Lebanon24
30/06/2026 19:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الاستطلاع

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:06 | 2026-06-30
Lebanon24
12:00 | 2026-06-30
Lebanon24
11:33 | 2026-06-30
Lebanon24
11:30 | 2026-06-30
Lebanon24
11:13 | 2026-06-30
Lebanon24
11:10 | 2026-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24