تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله والمسؤولية عن اتفاق الاطار"

Lebanon 24
01-07-2026 | 22:36
A-
A+
حزب الله والمسؤولية عن اتفاق الاطار
حزب الله والمسؤولية عن اتفاق الاطار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": يعرف "حزب الله" أنه لا يستطيع في ظل الظروف الحالية وموازين القوى واختلال توازن الردع، الانقلاب على اتفاق الإطار، طالما لا يتمكن من إطلاق مقاومة لتحرير الأرض بعد الضربات الذي تعرض لها وتقدم الاحتلال في الميدان، وتفرده في قرار إشعال جبهة الجنوب في إسنادي غزة أولاً، ثم إسناد إيران الذي أدى إلى حرب إسرائيلية مفتوحة على لبنان ودمار ونزوح وكوارث. وفي الواقع أدى تفرد الحزب والضغوط الدولية الهائلة على لبنان والتهديدات باسستمرار الحرب، إلى دفع الدولة اللبنانية لخوض غمار المفاوضات المباشرة، والتي كانت في البداية لوقف الحرب وتخفيف الخسائر على لبنان واللبنانيين.
Advertisement
 
فنتائج المفاوضات في ظل انقسام لبناني داخلي واصطفافات طائفية أنتجت اتفاق الإطار الذي يُشكّل مرحلة أولى اضطرارية من وجهة نظر الدولة، لكنها قد تفتح الطريق على التفاف وطني ودعم عربي لتحصين لبنان وتحصيل مكاسب لاحقاً لدفع الاحتلال الإسرائيلي للخروج من أرضنا.
 
الاتفاق الإطاري هو بمثابة إعلان نوايا، فرضت فيه إسرائيل شروطاً صارمة على لبنان وتضع أفخاخاً أمامه، إذ أن الدولة تعرضت لضغوطات خارجية لم يكن في إمكانها تحصيل أكثر من ذلك، خصوصاً وأن العودة إلى اتفاق الهدنة لا تتوافر مقومات لفرضه نظراً لاختلال موازين القوى واستخدام لبنان ساحة لحسابات إقليمية، ولهذا لا يمكن اليوم استمرار ربط مصير الجنوب بمضيق هرمز واستمرار إيران بتحقيق مكاسب على حساب المصلحة اللبنانية، وهي في الوقت ذاته تفاوض الولايات المتحدة بأوراقها، فإذا بـ"حزب الله" يخوض معركته ضد الاتفاق لحساب التفاهم الإيراني بدلاً من التفكير بكيفية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بخلفية وطنية تدعم الدولة وتمنحها كل عناصر القوة لتكون الوحيدة المحتكرة للسلاح وصاحبة قرار الحرب والسلم.      
لا يعبّر اعتراض "حزب الله" على الاتفاق عن موقف مبدئي ضد الاحتلال، بل لأن  يبقى شريكاً في معركة إيران التي تستخدم ورقة لبنان لفرض ما تريده في مضيق هرمز، فسلاحه ليس للدفاع عن سيادة لبنان التي يفترض أن تكون الدولة هي صاحبة القرار، تحتكر السلاح وهي الرد الوحيد على محاولة التلاعب بالبلد من أي جهة كانت.
 
هناك فارق كبير بين مقاومة يدعو إليها "حزب الله" وبين مقاومة وطنية لإخراج الاحتلال لا تأتمر من الخارج. فما يريده الحزب هو استمرار فتح الجبهة ارتباطاً بالنظام الإيراني، فيعزز الانقسام الداخلي ويمنع فرصة استعادة الدولة لقرارها كي تكون دولة غير خاضعة لا لخطر الاحتلال الإسرائيلي ولا للإملاءات الخارجية، وطالما بقي الحزب على سياسته المرتبطة بإيران سيؤدي ذلك حكماً إلى منع الدولة وتكريس عجزها في الدفاع عن سيادة لبنان.
 
مواضيع ذات صلة
صمت ايراني حيال"اتفاق-الإطار" و"حزب الله"يشن هجوماً عليه
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 08:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيخدم "اتفاق الاطار" حزب الله؟
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 08:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: "اتفاق الإطار" هو "صك استسلام"
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 08:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"القومي": "اتفاق الاطار" نسخة عن 17 أيار المشؤوم
lebanon 24
Lebanon24
02/07/2026 08:56:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الدولة اللبنانية

الإسرائيلي

فتح الطريق

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الاحتلال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-07-02
Lebanon24
01:30 | 2026-07-02
Lebanon24
01:15 | 2026-07-02
Lebanon24
01:00 | 2026-07-02
Lebanon24
22:55 | 2026-07-01
Lebanon24
22:52 | 2026-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24