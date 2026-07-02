رسامني: وزارة الأشغال ماضية في خطة تطوير شاملة

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وطنية - تم في المديرية العامة للنقل البري والبحري،
أكد وزير الأشغال فايز رسامني، أن "المرحلة المقبلة تتطلب عملاً جدياً وسريعاً لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها"، مشدداً على أن "الإصلاح الحقيقي يبدأ من الإدارة، وأن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب يشكّل الركيزة الأساسية لأي عملية نهوض مؤسساتي".
وأشار في خلال مراسم التسليم والتسلّم بين المدير العام السابق أحمد تامر والمدير العام الجديد مازن بصبوص، إلى أن "العمل داخل الإدارة يجب أن يكون عملاً متكاملاً يقوم على التكامل بين الإدارة والموظفين"، معتبراً أن "الموظف هو أساس الإدارة السليمة وركيزة نجاح أي مرفق عام، وأن أداء العاملين هو الذي يحدد فعالية المؤسسات واستمراريتها".
وشدّد على أن "الوزارة ماضية في خطة تطوير شاملة تشمل تحديث المرافئ اللبنانية وتعزيز أمن النقل البحري وتطوير الخدمات الإدارية، بما يرفع مستوى الأداء ويعزز كفاءة العمل"، واشار إلى أن "منطقة الشمال ما زالت تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد في المشاريع الإنمائية والبنى التحتية المرتبطة بقطاع النقل، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للمشاريع التنموية بما يواكب التطور الحاصل في هذا القطاع".
وأكد أن "لبنان يمتلك ثروات ومقومات وإمكانات استراتيجية مهمة، ما يستوجب العمل على استقطاب الاستثمارات من الخارج وتفعيل الشراكات بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم البنية التحتية في مختلف القطاعات".