باسيل: نرفض أي مسار يؤدي إلى اتفاق استسلام

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أكد النائب جبران باسيل، في حديث لقناة "الجزيرة"، أن التيار يؤيد خيار التفاوض مع إسرائيل باعتباره بديلاً عن الحرب، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة احتكار الدولة اللبنانية للقرار والسلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
وقال باسيل : "نحن مع أي عملية تفاوضية تعيد الحقوق وتحقق السلام، وليس مع أي اتفاق يُعد استسلاماً"، مضيفاً أن أي مسار يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية يحظى بدعمهم.
وأشار إلى تأييد بعض مضامين الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، لافتاً إلى ضرورة عدم حصر الخيارات بين مسارين، وإمكانية الدمج بينهما بما يخدم مصلحة لبنان.
كما أوضح باسيل وجود اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية الواردة في الاتفاق الإطاري، مؤكداً رفض أن يتولى أي طرف آخر التفاوض باسم لبنان، ومشدداً على أن “لبنان يجب أن يتفاوض عن نفسه”.