مرقص: لإعطاء مسار التفاوض الفرصة الكافية لتحقيق أهدافه

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أكد وزير الإعلام، بول مرقص، أن "اتفاقية الإطار" التي أُبرمت الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل، تشكل إطارا فقط يهدف إلى استعادة كل شبر من الأراضي اللبنانية، داعيا إلى منح مسار التفاوض الفرصة الكافية لتحقيق أهدافه.
وشدد مرقص في حديث لـ"العربية/الحدث" على أهمية اعتماد خطاب داخلي متزن وهادئ يتوافق مع مسار الاستقرار، مؤكدًا أن الحفاظ على التهدئة ودعم الحوار يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح المرحلة المقبلة.