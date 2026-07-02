مرقص: لإعطاء مسار التفاوض الفرصة الكافية لتحقيق أهدافه

أكد ، ، أن "اتفاقية الإطار" التي أُبرمت الأسبوع الماضي بين وإسرائيل، تشكل إطارا فقط يهدف إلى استعادة كل شبر من الأراضي ، داعيا إلى منح مسار التفاوض الفرصة الكافية لتحقيق أهدافه.

وشدد في حديث لـ"العربية/الحدث" على أهمية اعتماد خطاب داخلي متزن وهادئ يتوافق مع مسار الاستقرار، مؤكدًا أن الحفاظ على التهدئة ودعم الحوار يمثلان ركيزة أساسية لإنجاح المرحلة المقبلة.