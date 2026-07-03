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لبنان

الاتحاد الأوروبي رحّب بـ"اتفاق الإطار"

Lebanon 24
03-07-2026 | 02:48
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الاتحاد الأوروبي رحّب بـاتفاق الإطار
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رحب الاتحاد الأوروبي في بيان، "بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله، مما يمكّن الجيش الإسرائيلي من إعادة الانتشار تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية. ويوفر الاتفاق منظوراً بالغ الأهمية في الجهود المبذولة لخفض التصعيد وإحلال السلام، ولإعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه".
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ونوّه "بالمشاركة البنّاءة لإسرائيل ولبنان، ويحث كل الأطراف على التزام الاتفاق وتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك من خلال مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية المنشأة حديثاً".

ودعا إلى "إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وهذا يشمل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية"، مؤكدا "من جديد على ضرورة أن يرتكز أي حل دائم على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701".

وقال: "من خلال حزمة المساعدات التي وافقنا عليها بقيمة 100 مليون يورو للجيش اللبناني، يدعم الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة اللبنانية لتأكيد سلطة الدولة وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، فضلاً عن حصريتها للسلاح".

أضاف: "يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم تنفيذ الاتفاق الإطاري وتعزيز دعمه للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من خلال بعثة محتملة تابعة للاتحاد الأوروبي".

ختم: "يُذكّر الاتحاد الأوروبي بأهمية استمرار تواجد الأمم المتحدة في لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفيل، ويؤكد مجدداً استعداده للمساهمة في هذا الصدد سنة 2027".
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