الاتحاد الأوروبي رحّب بـاتفاق الإطار

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رحب في بيان، "بالاتفاق الإطاري الذي وقعه وإسرائيل في ، الذي يدعو إلى نزع سلاح ، مما يمكّن الجيش من إعادة الانتشار تدريجياً خارج الأراضي . ويوفر الاتفاق منظوراً بالغ الأهمية في الجهود المبذولة لخفض التصعيد وإحلال السلام، ولإعادة سيادة لبنان وسلامة أراضيه".ونوّه "بالمشاركة البنّاءة لإسرائيل ولبنان، ويحث كل الأطراف على الاتفاق وتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك من خلال مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية المنشأة حديثاً".ودعا إلى "إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وهذا يشمل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية"، مؤكدا "من جديد على ضرورة أن يرتكز أي حل دائم على تنفيذ قرار الرقم 1701".وقال: "من خلال حزمة المساعدات التي وافقنا عليها بقيمة 100 مليون يورو للجيش اللبناني، يدعم الاتحاد جهود لتأكيد سلطة الدولة وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، فضلاً عن حصريتها للسلاح".أضاف: "يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم تنفيذ الاتفاق الإطاري وتعزيز دعمه للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من خلال بعثة محتملة تابعة للاتحاد الأوروبي".ختم: "يُذكّر الاتحاد الأوروبي بأهمية استمرار تواجد في لبنان في مرحلة ما بعد اليونيفيل، ويؤكد مجدداً استعداده للمساهمة في هذا الصدد سنة 2027".